Facebook видалив низку ботоферм в Україні, зокрема партії Порошенка

Соціальна мережа Facebook повідомила у вівторок, 12 січня, що видалила у грудні 2020 року десятки груп і сторінок у Facebook та Instagram, пов'язаних, зокрема, з партією експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність", а також з низкою громадських організацій.

"Ми видалили 27 облікових записів Facebook, 37 сторінок, 21 групу та 13 облікових записів Instagram, що створили в Україні та зосереджувались на внутрішній аудиторії. Наше розслідування виявило зв'язки з особами, пов'язаними як з партією "Європейська солідарність", так і з громадською організацією "Справа Громад" в Україні", - зазначили у соцмережі і додали, що на момент видалення ця мережа лише починала нарощувати аудиторію.

Крім того, соцмережа заявила про видалення 13 облікових записів, 31 сторінки, шести груп у Facebook та трьох облікових записів Instagram мережі, яку також створили в Україні. За даними Facebook, вона зосереджувалась на Україні і пов'язана з особами, які афілійовані з неурядовою організацією "Антикорупційний блокпост".

Читайте також: ЄС представив нові жорсткі правила для технологічних гігантів

Також соцмережа видалила 23 акаунти Facebook, 25 сторінок, 11 груп у Facebook та 19 акаунтів Instagram, які створили в Луганській області. За даними соцмережі, їхня робота була спрямована на жителів України, Молдови, Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Німеччини, Великобританії та Іспанії. "Ця мережа була пов'язана з особами в Луганській області в Україні та людьми, пов'язаними з політичною групою в Україні "Боротьба", - повідомили у Facebook. У соцмережі уточнили, що робота цієї групи здебільшого зосереджувалась поза платформою Facebook і ці сторінки також лише починали набирати аудиторію. Їх виявили завдяки аналізу публічних звітів про діяльність цих сторінок, яку провели видання WELT та netzpolitik.org у Німеччині.

Окрім сторінок в Україні, ботоферми також видалили в Ірані, Марокко, Киргизстані, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Пакистані, Індонезії, Франції та Росії. Причиною усіх видалень стали порушення правил користування соцмережі, а саме - скоординовані кампанії з метою маніпуляції публічними дискусіями. Загалом під час цієї хвилі блокувань було видалено майже дві тисяч акаунтів у Facebook, понад 700 акаунтів в Instagram, а також понад 150 сторінок й поняд 720 груп у Facebook, учтонили у соцмережі.

Читайте також: Коментар: Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь