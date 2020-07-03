Facebook змінить пріоритети у боротьбі проти мови ненависті

Facebook змінить алгоритми модерації постів для посилення боротьби з контентом, у якому містяться образи на адресу чорних, представників ЛГБТ та інших груп, які історично піддавалися образам, і більше не буде автоматично видаляти образи, спрямовані переважно проти білих, чоловіків та американців, передає агентство AFP.

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Таким чином зміна алгоритму призведе до зміни системи боротьби проти мови ненависті у Facebook, яка раніше була етнічно й гендерно нейтральною й видаляла коментарі на кшталт "тупі чоловіки" або "дурні американці". "Ми знаємо, що мова ненависті, спрямована проти груп меншин, може бути найбільш шкідливою, тому ми зосередилися на пошуку мови ненависті, яка, на думку користувачів і експертів, є найсерйознішою", - заявила у четвер, 3 грудня, прессекретарка Facebook Саллі Олдос.

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У Facebook уточнили, що зміни стосуються автоматизованих систем, а це означає, що образливі пости проти білих, чоловіків або американців, про які повідомляють користувачі, все одно будуть видалені, якщо вони порушать політику Facebook.

"Завдяки значним інвестиціям у розвиток алгоритмів ми заздалегідь виявляємо 95 відсотків контенту, який потім видаляємо, і продовжуємо вдосконалювати методи забезпечення дотримання наших правил відповідно до розвитку висловлювань на ґрунті ненависті", - заявила Олдос.