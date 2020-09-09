Facebook видалятиме повідомлення із запереченням Голокосту

Соціальна мережа Facebook у понеділок, 12 жовтня, оголосила, що в майбутньому має намір видаляти повідомлення, які заперечують Голокост або спотворюють інформацію про трагедію. Менеджери соцмережі обґрунтували це рішення "посиленням антисемітизму" та "тривожним рівнем необізнаності про Голокост, особливо серед молоді", повідомляє агентство новин AFP.

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У Facebook посилаються на опитування, результати якого вказують, що майже чверть молодих людей у ​​Сполучених Штатах вважають Голокост міфом або ж, що масштаби трагедії перебільшені.

Facebook перенаправлятиме користувачів на достовірну інформацію про Голокост у разі виявлення запитів щодо даних про заперечення трагедії у соцмережі. При цьому менеджери Facebook визнають, що введення цих змін потребувати часу.

Кевірник Facebook Марк Цукерберг заявив, що "боровся з протиріччям між відстоюванням свободи вираження поглядів та шкодою, яка заподіюється применшенням або запереченням жаху Голокосту".

Цукербарг стверджує, що його "мислення еволюціонувало", бо він "бачив дані, які показують зростання насильства на ґрунті антисемітизму". При цьому раніше Цукерберг вважав "глибоко образливим" заперечення Голокосту, але зазначав, що соцмережам не треба обмежувати контент.

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