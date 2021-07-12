Меркель їде до США говорити про пандемію, Китай і Україну

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) вирушає до США - у свій, найімовірніше, останній великий закордонний візит перед виборами до Бундестагу 26 вересня. Після 16 років на посаді представниця консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) більше не висуватиме свою кандидатуру, а отже після виборів уряд Німеччини очолить нова людина.

На 15 липня запланована зустріч Меркель із президентом США Джо Байденом у Білому домі. Одним із питань на порядку денному має стати і Україна, а саме збереження транзиту газу з Росії до ЄС її територією після того, як буде добудовано спірний газопровід "Північний потік - 2", який має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря.

Меркель і Байден не оминуть "Північний потік -2" і Україну

На початку тижня Меркель зустрілася в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським, який вчергове наголосив, що Київ вважає проєкт газопроводу "великою загрозою" для України і всього регіону і запропонував включити цю тему до порядку денного нормандського формату. До нього, крім Німеччини та України, входять також Франція і Росія. Його мета - знайти мирне вирішення конфлікту на Донбасі.

Меркель на спільній пресконференції з Зеленським зазначила, що Німеччина серйозно сприймає занепокоєння України і "робитиме все, щоб дати зрозуміти, що "Північний потік-2" не є заміною обіцяного Україні транзиту". Вона також додала, що Берлін уже обговорює це питання зі США, а під час її зустрічі з Байденом сторони торкнуться цієї теми. Утім, Меркель висловила сумніви у тому, що результатом її візиту до США стануть конкретні документи з цього приводу.

Перед візитом до США Меркель прийняла в Берліні українського президента Володимира Зеленського

Загалом же експерти не очікують, що "Північний потік - 2", проти якого виступає не лише Україна, але й США, а також інші конфліктні теми стануть центральними під час візиту Меркель до Вашингтона. Схоже, що гострі питання поки що мають відійти на другий план. Призупинивши вже узгоджені санкції проти компанії-оператора газопроводу, Байден спробував дещо залагодити суперечку з Берліном навколо цієї теми. "Обидві сторони намагаються заморозити цю тему як конфліктну з огляду на інші політичні сфери, приміром, посилення Китаю. Тож я б саме так трактував намагання адміністрації Байдена додатково не загострювати конфлікт - адже Німеччина потрібна для іншого", - каже у розмові з DW експерт із трансатлантичних відносин Фонду "Наука і політика" Маркус Кайм (Markus Kaim).

Надії на зближення з Вашингтоном після ери Трампа

Загалом після років президентства Дональда Трампа, який топтав союзницькі відносини ногами та ображав американських партнерів, США і Німеччина прагнуть знову зблизитися.

Повернення до трансатлантичної гармонії - саме так можна охарактеризувати гасло майбутньої зустрічі. Її особливе значення підкреслює і той факт, що Меркель під час пандемії COVID-19 майже не подорожувала. Виняток становили хіба що великі саміти.

Загрози, які несе з собою коронавірус, як очікується, стануть головною темою переговорів Меркель і Байдена. Як повідомили в американському уряді, на порядку денному також питання зміни клімату, економічного добробуту та міжнародної безпеки "на основі наших спільних демократичних цінностей". Утім, навряд чи візит німецької канцлерки до Вашингтона матиме суто робочий характер.

Посилення Китаю буде однією з ключових тем зустрічі Анґели Меркель та Дональда Трампа

"Анґела Меркель завершує свою каденцію на посаді канцлерки. Тож її візит має характер прощального. І американці дещо схвильовані тим вакуумом, який виникне після її відходу", - каже Маркус Кайм.

Тож простір для політичних маневрів у Меркель досить обмежений, переконаний експерт. За кілька місяців до обрання нового Бундестагу Меркель буде дуже важко розставляти нові акценти в міжнародній політиці. А тому, переконаний Кайм, за результатами візиту Меркель до Вашингтона не буде ухвалено далекоглядних програмних рішень, а буде радше узгоджено маленькі кроки для полегшення німецько-американських відносин. "Покращення, на яке всі чекають, - це дозвіл на в'їзд подорожувальників із Шенгенської зони до США. Від заборони на в'їзд страждають не лише багато туристів, але й багато фірм. Це те, чим урядові адміністрації могли б суттєво підсолодити прощання Меркель", - каже Кайм.

Між Німеччиною та США не все так гладко

Однак загалом у відносинах між Берліном та Вашингтоном усе не так солодко. Крім "Північного потоку - 2", який, на думку американського уряду, лише посилює залежність Євросоюзу від Росії, каменями спотикання є також вимога США до Німеччини підвищити видатки на оборону до двох відсотків ВВП, як того вимагає НАТО. Та й загалом у Вашингтоні вважають участь Німеччини, зокрема й військову, у вирішенні міжнародних криз недостатньо активною. Та й у боротьбі з пандемією Німеччина та США не стояли пліч-о-пліч, а натомість конкурували у закупівлі захисних масок та вакцин.

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП), яка перебуває в опозиції до уряду Меркель, Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) наголошує, що попри відхід Трампа відносини між США та Німеччиною далекі від ідеальних: "До німецького уряду у Вашингтоні переважно налаштовані критично. Розлючення у США викликає обмежена майже виключно економічними питаннями політика канцлерки щодо Китаю. Стосовно Росії Німеччину також вважають ненадійною", - каже він, згадуючи той самий спірний газогін.

Газопровод "Північний потік - 2" - камінь спотикання у відносинах США та Німеччини

Водночас політик переконаний у тому, що США потребують у часи геополітичних змін впливового та стабільного європейського партнера. "Трансатлантичні відносини мають велике значення для нової адміністрації США. Джо Байден - друг Німеччини та Європи. Держсекретар Блінкен навіть виріс у Франції. Найбільшим стратегічним викликом нині справді є посилення Китаю, але це не означає, що про інші відносини не піклуються", - каже Ламбсдорфф.

"Червона доріжка" у Вашингтоні для Меркель

Тож зустріч Меркель із Байденом, радше за все, стане зустріччю дружніх жестів та теплих слів, а також сигналом оновлення двосторонніх відносин. Замість "America first" Дональда Трампа має з'явитися "America is back" Джо Байдена. США уже надіслали в бік Німеччини відповідні сигнали. Наприкінці червня під час свого першого візиту до Берліна на посаді держсекретаря Ентоні Блінкен заявив: "США не мають кращого партнера та кращого друга, ніж Німеччина".

Лестиві слова на адресу Берліна пролунали і з боку президента Байдена. Під час зустрічі з Меркель на полях саміту Великої сімки в британському Корволлі Байден назвав її "лідеркою, якою він захоплюється в Європі найбільше", та запевнив, що сказав це також перед іншими очільниками держав та урядів. А з огляду на майбутній візит Меркель до Вашингтона американський президент написав у Twitter, що "зв'язки між нашими двома країнами міцні як ніколи". Тож, принаймні вербально, червону доріжку перед Меркель у Вашингтоні вже розстелено.