Меркель: Україна має залишитися транзитеркою газу до Європи

Україна має залишитися країною-транзитеркою російського газу до Європи попри газопровід "Північний потік-2". Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 12 липня, в Берліні. Після брифінгу обидва лідери продовжили двосторонні переговори.

"Німеччина і Франція мають спільну позицію: Україна має залишатися країною-транзитеркою", - цитує Меркель інформагенція Reuters. Меркель додала, що говоритиме на цю тему з президентом США Джо Байденом під час свого візиту до Вашингтона 15 липня.

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Під час обговорення "Північного потоку-2" і ролі України Меркель додала: "Я дотримуюся своїх обіцянок. Це стосується кожного наступного канцлера Німеччини".

Зеленський заявив, що Київ вважає "Північний потік-2" загрозою для безпеки України. Він запропонував знайти вирішення цієї проблеми в "нормандському форматі" за участі Німеччини, Франції та Росії, а також долучити до цього формату США, передає AFP. Президент України заявив, що обговорить ідею залучення США до "нормандського формату" із Джо Байденом під час свого візиту до Вашингтона, який планується наприкінці липня.

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Зеленський: Ключова тема - мирне врегулювання на Донбасі

Зеленський заявив, що ключовою темою, яку він обговорить із Меркель, є мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Він подякував Меркель і президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку "нормандського формату".

Натомість Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство. "Необхідна імплементація "формули Штанмаєра" в українське законодавство. Ми прагнемо досягти проведення виборів у цих регіонах (тимчасово окупованих територіях Донбасу - Ред.)", - заявила Меркель, цитує "Інтерфакс-Україна".

Німеччина передасть Україні вакцини від коронавірусу

Берлін передасть Києву 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу, анонсувала Меркель. Подробиць вона не повідомила, передають "Українські новини".