На Донбасі внаслідок обстрілів 9 липня загинув військовий ЗСУ

На Донбасі у п'ятницю, 9 липня, загинув військовий Збройних сил України (ЗСУ), одного військовослужбовця було поранено, ще двоє отримали бойові травми. Про це зранку суботи, 10 липня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

"За минулу добу, 9 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє - бойові травми. Воїнів доставлено до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я - задовільний", - зазначається в повідомленні пресцентру ООС у соцмережі Facebook.

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Збройні формуванні ОРДЛО здійснювали обстріли позицій ЗСУ поблизу низки населених пунктів, зокрема, Зайцевого, Невельського, Новотошківського та Троїцького. Для обстрілів використовувалися міномети, гранатомети різних калібрів та стрілецьку зброю.

Як повідомляють в ООС, обстріли продовжилися і в суботу. Станом на сьому ранку 10 липня було зафіксовано 5 обстрілів українських позиції з боку бойовиків.

Перешкоджання роботі СММ ОБСЄ

Окрім того, у штабі ООС з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомили, що бойовики ОРДЛО продовжують систематично перешкоджати роботі СММ ОБСЄ на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. "У звіті СММ ОБСЄ від 8 липня 2021 зазначено про недопуск патруля місії на блокпостах збройних формувань поблизу окупованих населених пунктів Молодий Шахтар і Новоазовськ, посилаючись на "накази від командирів" і "проведення навчань з бойовою стрільбою в цьому районі", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що спостерігачі не змогли отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння і до місць розміщення відведеного важкого озброєння в тимчасово непідконтрольних українському уряду районах Донецької області, оскільки найманці наказали спостерігачам покинути ці райони, посилаючись на "накази від командирів". Також поблизу населеного пункту Довге найманці заборонили патрулю місії перебувати в цьому районі, говориться в повідомленні. "БПЛА місії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS внаслідок глушіння, здійснюючи проліт на непідконтрольній Уряду України території над населеними пунктами Харцизьк, Липське та Піонерське. Під час останнього польоту команда Місії втратила контроль над просторовим положенням БПЛА. Спостерігачам не вдалося повернути літальний апарат", - зазначили в СЦКК.

"Безпекова ситуація на сході України не покращується, а виклики лише загострюються", - заявив напередодні голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік. У зверненні до Постійної ради ОБСЄ він наголосив, що обмеження свободи пересування місії, зокрема, інтенсивне і тривале глушіння її безпілотних літальних апаратів, а також порушення режиму припинення вогню та труднощі, з якими стикається мирне населення на Донбасі, стали ще жорсткішими, повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ у Facebook.