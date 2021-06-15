Уряд ФРН занепокоєний частими порушеннями режиму перемир'я на Донбасі

Напередодні візиту президента України до Берліна в міністерстві закордонних справ ФРН висловили занепокоєння через зростання кількості порушень режиму перемир'я на Донбасі. Про це заявив у п'ятницю, 9 липня, речник МЗС Німеччини перед журналістами. За його словами, в Берліні поділяють стурбованість спецпредставниці ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау (Heidi Grau) щодо нинішнього загострення ситуації на Донбасі.

"Це показує, що для стабілізації режиму припинення вогню необхідно більше зусиль", - сказав офіційний представник дипломатичного відомства Німеччини, цитує інформагенція dpa.

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Крім того, в МЗС ФРН запевнили, що готові й далі працювати в ролі посередника між Україною та Росією в рамках "нормандського" формату.

Як повідомлялося, останнім часом у зоні розмежування на Донбасі значно почастішали випадки порушення режиму припинення вогню, погодженого торік.

Незмінна позиція щодо "Північного потоку-2" і поставок зброї Україні

Водночас прессекретар уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) наголосив цього ж дня, що для уряду Німеччини "вкрай важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу, навіть за наявності "Північного потоку-2". Уряд Німеччини очікує, що відповідна угода, укладена між Росією й Україною, буде дотримуватися, додав Зайберт.

Крім того, речник німецького уряду висловився також і щодо питання можливих поставок озброєнь Україні, на чому нещодавно наполягав Київ, але уряд ФРН відхилив таку можливість. За словами Зайберта, ця позиція німецького уряду не змінилася.

Візит до Берліна

Зеленський прибуде до столиці Німеччини з робочим візитом 12 липня. Заплановані його зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) та міністеркою оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

За повідомленням на сайті уряду Німеччини, канцлерка ФРН прийме українського президента ввечері під час вечері. Темами спільного обговорення стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Сході України, процес українських реформ, економічні питання та відносини з Росією.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що під час робочого візиту до Німеччини має намір обговорити з канцлеркою ФРН питання енергетичної безпеки в контексті будівництва газогону "Північний потік-2".