 На Донбасі 4 липня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

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Новини

На Донбасі 4 липня загинув український військовий

Бойовики на Донбасі від початку доби 4 липня п'ять разів порушували режим припинення вогню. Один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісні з життям.

На Донбасі 4 липня загинув український військовий

На Донбасі 4 липня загинув український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків у неділю, 4 липня, загинув український військовий, повідомив пресцентр Об'єднаних сил.

Як зазначається у повідомленні пресцентру у соцмережі Facebook, "військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям".

За даними української сторони, бойовики від початку доби 4 липня п'ять разів порушували режим припинення вогню. Поблизу Водяного вони двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу населеного пункту Мирне - обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік від Березового бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, зазначається у повідомленні. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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