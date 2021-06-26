На Донбасі 4 липня загинув український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків у неділю, 4 липня, загинув український військовий, повідомив пресцентр Об'єднаних сил.

Як зазначається у повідомленні пресцентру у соцмережі Facebook, "військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям".

За даними української сторони, бойовики від початку доби 4 липня п'ять разів порушували режим припинення вогню. Поблизу Водяного вони двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу населеного пункту Мирне - обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік від Березового бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, зазначається у повідомленні. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.