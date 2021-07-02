Зеленський розкаже Меркель про небезпеки "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський під час майбутньої зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) має намір обговорити загрозу безпеці України та всієї Європи через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це Зеленський заявив у середу, 7 липня, на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі.

Зеленський запевнив, що наполягатиме під час зустрічі з Меркель на пріоритетності питань безпеки над економічною доцільністю, ідеться на сайті Офісу президента.

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"З пані Меркель буде важлива зустріч з точки зору енергетичної безпеки не лише України, а й Європи. Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва "Північного потоку- 2" (...) Розділяти питання "Північного потоку-2" й безпеки ми не будемо. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей", - зазначив український президент.

На думку Зеленського, іноді буває складно знайти баланс між безпекою та економікою, але "Північний потік" - наче "лакмусовий папірець, який показує, що є більш пріоритетним для тих чи інших країн", цитує пресслужба Зеленського.

Зеленський і Меркель обмінялися запрошеннями на відвідини

Як повідомлялось, 22 червня відбулась телефонна розмова Меркель та Зеленського, під час якої вони обмінялись запрошеннями щодо візитів відповідно до Берліна і Києва.

Зеленський тоді підтвердив запрошення Меркель на "інвгураційний саміт Кримської платформи та заходів з нагоди 30-річчя незалежності України". Офіс Зеленського також повідомив, що Меркель запросила його найближчим часом відвідати Берлін для обговорення "низки питань двосторонніх відносин" та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

"Північний потік-2"

Нагадаємо, газогін "Північний потік-2" загальною протяжністю 1,2 тисячі кілометрів пролягає дном Балтійського моря і має доставляти газ із Росії до Німеччини, а звідти - на решту європейського ринку. За даними Nord Stream 2 AG, укладена уже майже вся газопровідна магістраль, залишається прокласти кілька десятків кілометрів труб в данських та німецьких водах.

Україна, а також Польща, Латвія, Литва та Естонія - найактивніші противники "Північного потоку-2". Проти добудови газопроводу також виступають США, зокрема накладають санкції на судна і компанії, які беруть участь у проєкті. Однак наприкінці травня адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не запроваджувати санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). У Вашингтоні це пояснили національними інтересами США.

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Після того Вашингтон і Берлін почали обговорювати, як зменшити геополітичні вигоди Москви і наслідки для України, якщо газопровід запрацює.

Москва на початку червня заявляла, що планує постачати газ до Європи транзитом через територію України і після 2024 року. Договір на транзит російського газу через Україну чинний до 2024 року.

Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2" і запевняє у економічній доцільності проєкту. У країні тим не менш є чимало критиків цього газогону.

У середині червня глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".