Зеленський розкаже Меркель про небезпеки "Північного потоку-2"

Володимир Зеленський має намір під час зустрічі з Анґелою Меркель переконати її, що питання безпеки є пріоритетними щодо економічної доцільності газогону.
Президент України Володимир Зеленський під час майбутньої зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) має намір обговорити загрозу безпеці України та всієї Європи через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це Зеленський заявив у середу, 7 липня, на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі.
Зеленський запевнив, що наполягатиме під час зустрічі з Меркель на пріоритетності питань безпеки над економічною доцільністю, ідеться на сайті Офісу президента.
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"З пані Меркель буде важлива зустріч з точки зору енергетичної безпеки не лише України, а й Європи. Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва "Північного потоку- 2" (...) Розділяти питання "Північного потоку-2" й безпеки ми не будемо. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей", - зазначив український президент.
На думку Зеленського, іноді буває складно знайти баланс між безпекою та економікою, але "Північний потік" - наче "лакмусовий папірець, який показує, що є більш пріоритетним для тих чи інших країн", цитує пресслужба Зеленського.
Як повідомлялось, 22 червня відбулась телефонна розмова Меркель та Зеленського, під час якої вони обмінялись запрошеннями щодо візитів відповідно до Берліна і Києва.
Зеленський тоді підтвердив запрошення Меркель на "інвгураційний саміт Кримської платформи та заходів з нагоди 30-річчя незалежності України". Офіс Зеленського також повідомив, що Меркель запросила його найближчим часом відвідати Берлін для обговорення "низки питань двосторонніх відносин" та процесу мирного врегулювання на Донбасі.
Нагадаємо, газогін "Північний потік-2" загальною протяжністю 1,2 тисячі кілометрів пролягає дном Балтійського моря і має доставляти газ із Росії до Німеччини, а звідти - на решту європейського ринку. За даними Nord Stream 2 AG, укладена уже майже вся газопровідна магістраль, залишається прокласти кілька десятків кілометрів труб в данських та німецьких водах.
Україна, а також Польща, Латвія, Литва та Естонія - найактивніші противники "Північного потоку-2". Проти добудови газопроводу також виступають США, зокрема накладають санкції на судна і компанії, які беруть участь у проєкті. Однак наприкінці травня адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не запроваджувати санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). У Вашингтоні це пояснили національними інтересами США.
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Після того Вашингтон і Берлін почали обговорювати, як зменшити геополітичні вигоди Москви і наслідки для України, якщо газопровід запрацює.
Москва на початку червня заявляла, що планує постачати газ до Європи транзитом через територію України і після 2024 року. Договір на транзит російського газу через Україну чинний до 2024 року.
Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2" і запевняє у економічній доцільності проєкту. У країні тим не менш є чимало критиків цього газогону.
У середині червня глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".