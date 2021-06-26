 На Донбасі 8 липня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

На Донбасі 8 липня загинув український військовий

Унаслідок обстрілу з боку бойовиків на Донбасі 8 липня загинув український військовий. Ще один поранений.

На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі 8 липня загинув український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків 8 липня загинув український військовий. Він отримав поранення, несумісні з життям, повідомила вранці у п'ятницю, 9 липня, пресслужба Об'єднаних сил. Ще один військовий отримав кульове поранення, стан його "задовільний".

8 липня незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, зазначається в повідомленні пресслужби в соцмережі Facebook. На обстріли бойовиків українські військові відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень режиму припинення вогню українська сторона повідомила представників моніторингової місії ОБСЄ.

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Від початку доби 9 липня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, зазначили в пресслужбі Об'єднаних сил.

Нагадаємо, в Об'єднаних силах раніше повідомляли про загибель українських військовослужбовців 4-го та 5 липня

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