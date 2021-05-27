На Донбасі внаслідок обстрілу 5 липня загинув український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків у понеділок, 5 липня, загинув український військовий, повідомила пресслужба Об'єднаних сил.

Як зазначається у повідомленні пресслужби у соцмережі Facebook, обстрілу з боку бойовиків зазнали позиції українських військових "у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"У результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення". - йдеться в повідомленні. Поранених вояків "було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу", зазначається в повідомленні.

Порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків

Раніше цього дня пресслужба Об'єднаних сил повідомила про щонайменше три порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків з початку доби. Обстріли позицій ЗСУ бойовики проводили з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, а також мінометів 82-го калібру.

Нагадаємо, напередодні в ЗСУ також повідомили про загибель одного військового на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків.

Київ порушить питання на засіданні ТКГ

В українській делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі пообіцяли порушити питання про дотримання режиму припинення вогню на найближчому засіданні ТКГ. "Українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні на сторінці делегації в соцмережі Facebook.

У делегації звернули увагу, що бойовики обстрілюють населені пункти, зокрема Авдіївку, а це становить особливу небезпеку.

Питання грубих порушень режиму припинення вогню обговорять також і під час консультацій в рамках "нормандського формату", запевнили в українській делегації для участі в ТКГ.