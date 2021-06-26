 Компанія-оператор: Газогін ″Північний потік-2″ завершимо до кінця літа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2021

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Компанія-оператор: Газогін "Північний потік-2" завершимо до кінця літа

У керівництві компанії Nord Stream 2 AG переконані, що зможуть добудувати газогін "Північний потік-2" до кінця цього літа. Також у компанії виношують плани транспортування водню цим газопроводом.

Труби для прокладання газопроводу Північний потік-2

Труби для прокладання газопроводу "Північний потік-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини мають завершити до кінця цього літа. Таку заяву зробив керівник компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Маттіас Варніґ в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, фрагмент якого оприлюднений у неділю, 11 липня.

"Ми очікуємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня", - заявив керівник компанії Nord Stream 2. Варніґ додав, що спорудження трубопроводу вже завершено на 98 відсотків. Мета - введення трубопроводу в експлуатацію ще цього року, наголосив менеджер.

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Крім того, у компанії визнали, що також вивчають можливості трубопроводу для транспортування водню. "Цілком реально, що не пізніше ніж через десять років ми зможемо додавати водень в одну або обидві нитки й таким чином транспортувати його", - йдеться в заяві керівника компанії.

"Північний потік-2"

Нагадаємо, газогін "Північний потік-2" загальною протяжністю 1,2 тисячі кілометрів пролягає дном Балтійського моря і має доставляти газ із Росії до Німеччини, а звідти - на решту європейського ринку. За даними Nord Stream 2 AG, укладена уже майже вся газопровідна магістраль, залишається прокласти кілька десятків кілометрів труб в данських та німецьких водах.

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Україна, а також Польща, Латвія, Литва та Естонія - найактивніші противники "Північного потоку-2". Проти добудови газопроводу також виступають США, зокрема накладають санкції на судна і компанії, які беруть участь у проєкті. Однак наприкінці травня адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не запроваджувати санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). У Вашингтоні це пояснили національними інтересами США.

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Після того Вашингтон і Берлін почали обговорювати, як зменшити геополітичні вигоди Москви і наслідки для України, якщо газопровід запрацює.

Москва на початку червня заявляла, що планує постачати газ до Європи транзитом через територію України і після 2024 року.  Договір на транзит російського газу через Україну чинний до 2024 року.

Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2" і запевняє у економічній доцільності проєкту. У країні тим не менш є чимало критиків цього газогону.

У середині червня глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".

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