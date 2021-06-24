"Північний потік-2": у Конгресі США хочуть санкції

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США схвалив поправку до законопроєкту, яка повинна перешкодити президенту країни Джо Байдену у 2022 фінансовому році відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". У четвер, 1 липня, члени комітету одноголосно проголосували за цей захід.

Поправка до Закону про асигнування на національну оборону, подана конгресменкою Марсі Каптур, внесена в законопроєкт про витрати, пов'язані із закордонною діяльністю адміністрації США. Перш ніж потрапити на підпис до президента, цей документ мають розглянути обидві палати Конгресу США.

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Відмова Байдена від нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Дію санкцій, введених Вашингтоном в травні проти компанії-оператора проєкту газопроводу Nord Stream 2 і її гендиректора Маттіаса Варніґа, було призупинено відразу після запровадження. Цей крок Державний департамент США пояснив "національними інтересами" США.

Пізніше глава Білого дому заявив, що, оскільки газопровід вже практично добудований, то на даному етапі штрафні заходи стали б "контрпродуктивними". Водночас у Державному департаменті США заявили, що впроваджуватимуть санкції проти "Північного потоку-2" й далі, якщо Росія буде використовувати енергетику як засіб тиску на Україну або на іншу країну в регіоні.