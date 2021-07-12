 Берлін: Україна має залишатися транзитеркою газу до Європи | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.07.2021

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Економіка

Берлін: Україна має залишатися транзитеркою газу до Європи

Речник німецького уряду нагадав про контракт на транспортування газу, який уклали Україна та Росія у 2019 році. Угода чинна до 2024 року й може бути продовжена на 10 років.

труба для прокачування газу

Україна має залишатися країною-транзитеркою російського газу до Європи попри газопровід "Північний потік-2". Про це заявив у понеділок, 12 липня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) перед зустріччю в Берліні президента України Володимира Зеленського та канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel).

Зайберт нагадав про контракт на транспортування газу, який уклали Україна та Росія у 2019 році. Угода чинна до 2024 року й може бути продовжена на 10 років.

Речник німецького уряду назвав "Північний потік-2" цілковито економічним проєктом. Він додав, що Берлін продовжує перемовини про газапровід із Вашингтоном.

Володимир Зеленський зустрівся в Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). На зустрічі українського президента з канцлеркою Анґелою Меркель вони планують обговорити ситуацію на сході України, "Північний потік-2" та інші питання. Двостороння зустріч відбудеться за кілька днів до переговорів Меркель із президентом США Джо Байденом, запланованих на 15 липня.

"Північний потік-2" добудують до кінця літа

У керівництві компанії Nord Stream 2 AG заявили, що зможуть добудувати газогін "Північний потік-2" до кінця серпня. Про це сказав керівник компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Маттіас Варніґ в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, фрагмент якого був оприлюднений у неділю, 11 липня.

"Північний потік-2" пролягає дном Балтійського моря і має доставляти газ із Росії до Німеччини, а звідти - на решту європейського ринку. За даними Nord Stream 2 AG, укладена майже вся газопровідна магістраль. Залишається прокласти кілька десятків кілометрів труб у данських та німецьких водах. Довжина газогону - 1,2 тисячі кілометрів.

 

  • Шматок труби газопроводу Дружба

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Шматок труби на згадку

    Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.

    Автор: Роман Гончаренко


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