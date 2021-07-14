 Буш про Меркель: Жінка з принципами та великим серцем | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 14.07.2021

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Світ

Буш про Меркель: Жінка з принципами та великим серцем

Загалом Джордж Буш вже не дає інтерв'ю. Але незадовго до прощального візиту Анґели Меркель до Вашингтона він в ексклюзивній розмові з DW розповів про свої особисті враження від роботи з нею.

Анґела Меркель та Джордж Буш-молодший

Джордж Буш: "Я з радістю зроблю це для моєї улюбленої Анґели" (фото з архіву)

Маєток Буша розташовано на узбережжі Атлантичного океану, поблизу Кеннебанкпорта, що в близько двох годинах їзди на північ від Бостона. Поки наша знімальна група за допомогою перегородок з чорної тканини готує просякнуту світлом вітальню до інтерв'ю, у кімнаті несподівано з'являється Джордж Буш-молодший, майже за годину до обумовленого часу. У шортах та світлозеленій футболці, вкритій бризками фарби, згаслим недоплаком сигари у роті та iPad у руці. "Я з радістю зроблю це для моєї улюбленої Анґели", - каже він.

А потім він починає розповідати підкреслено зворушливо та сердечно. Спочатку - про Меркель, згодом - про своє захоплення малюванням. Він демонструє свої картини на iPad, пояснює, що робота за мольбертом структурує весь його день, а пензель став для нього способом висловлювати політичну позицію після того, як він залишив Білий дім.

Поки він переодягається для телевізійного інтерв'ю, я думаю про те, наскільки швидко вдалося розтопити лід у спілкуванні з цим політиком.

Документальний фільм про Анґелу Меркель

Джордж Буш-молодший зараз тримається осторонь від політичних баталій. Коли 43-ій президент США дає інтерв'ю, то лише для того, аби розповісти про своє захоплення мистецтвом. Але для нашого документального фільму про Анґелу Меркель (Angela Merkel) він робить виняток, прийнявши нас у себе вдома та приділивши для цього багато часу.

Експрезидент США Джордж Буш у розмові з кореспонденткою DW у Вашингтоні Інес Поль

Експрезидент США Джордж Буш у розмові з кореспонденткою DW у Вашингтоні Інес Поль

"Меркель додала класу та гідності своїй важливій посаді. Вона ухвалювала дуже важкі рішення і робила це з огляду на те, що буде найкращим для Німеччини, залишаючись при цьому завжди вірною своїм принципам, - каже він. - Вона була співчутливою лідеркою, жінкою, що не боялася керувати".

У США багато хто любить Меркель

Як і для багатьох американців, Меркель для нього - це своєрідне уособлення "американської мрії". Жінка, яка зростала в комуністичній несвободі й спромоглася піднятися на вершину вільного світу. І не аби де, а в Німеччині - країні, яка, згідно з американським світоглядом, двічі була звільнена за допомогою США від диктатури. Спочатку як ціле - від режиму нацистів, потім як східна частина - з пазурів Кремля.

А особливо протягом чотирьох років правління Трампа Меркель сприймалася ліберальною Америкою "лідером вільного світу" - статус, який до цього належав лише президенту США. Під час усіх випробувань і нещасть як Європейського Союзу, так і окремих країн Європи вона залишалася скелею посеред шторму, надійною константою у світі, який, здавалося, прискорював свою швидкість, в якому проблеми лише збільшувалися, а можливі рішення тільки ускладнювалися.

"Меркель вижила у жорсткому оточенні більше восьми років. Це вже досить дивовижно, якщо про це замислитися", - каже Буш, натякаючи на те, що американці після його восьмирічного правління були ситі ним по горло. "І це демонструє довіру німецьких виборців до неї", - додає експрезидент.

Джордж Буш та Анґела Меркель під час розмови з Володимиром Путіним на саміті G8 у 2007 році

Джордж Буш та Анґела Меркель під час розмови з Володимиром Путіним на саміті G8 у 2007 році

Коли у 2006 році Буш вперше тиснув руку нещодавно обраній німецькій канцлерці, відносини між Німеччиною і США були прохолодними. Попередник Меркель Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) тоді виступав проти війни в Іраку. Те, що відносини стрімко покращилися, було багато в чому пов'язано з тим, що обидва лідери від самого початку дуже добре порозумілися на особистому рівні, розповідає Буш.

Розуміння розбіжностей у політиці щодо Росії

Як і чинний президент США Джо Байден, він також критикує побудову "Північного потоку-2", адже трубопровід посилює залежність Німеччини від Росії і робить ситуацію складнішою для України. Але до того, що Меркель веде іншу політику щодо Путіна та Росії, ніж США, Буш ставиться з розумінням. Кожна країна сама мусить обирати свій шлях.

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Коли мова заходить до міграційної політики Анґели Меркель, він також демонструє розуміння. "Моєю першою реакцією було те, що вона є жінкою з великим серцем. І я впевнений, що її рішення були визначені людським співчуттям. І, знаєте, це було однозначно жорстке політичне рішення для неї, але вона перебрала на себе відповідальність лідера".

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер та експрезидент США Джордж Буш у 2005 році

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер та експрезидент США Джордж Буш у 2005 році

Й сам, будучи незадоволеним жорсткою міграційною політикою адміністрації Трампа, Буш нещодавно намалював серію портретів мігрантів, що стало для нього його способом долучитися до політичного дискурсу.

Приклад для жінок

Буш, який є батьком двох доньок, вбачає у німецькій канцлерці, що залишає свою посаду, приклад для дівчат: "Є багато дівчат, які дивляться на Меркель і кажуть, що, мовляв, і я колись можу здобути посаду із відповідальністю та владою".

Нині Анґела Меркель востаннє відвідує Вашингтон як канцлерка. Перша зустріч з новим президентом Байденом таким чином стала водночас і вітальним, і прощальним візитом. Серед американських політиків поступово поширюється усвідомлення, що кінця добігає ера, яка є більшою за особистість Меркель. Самоочевидність трансатлантичних відносин доведеться визначати по-новому. Не лише тому, що в світі зростає вплив таких великих країн як Китай та Індія. Анґела Меркель була останньою німецькою канцлеркою, яка мала справу з Америкою, що розглядала тісні відносини з Німеччиною та Європою як самоочевидність.

Джордж Буш та Анґела Меркель під час спільного барбекю у 2006 році

Джордж Буш та Анґела Меркель під час спільного барбекю у 2006 році

Минулого більше не вистачатиме у якості аргумента

Коли вона 16 років тому вступила на посаду, у майже кожній американській родині зберігалося ще дуже особисте ставлення до Німеччини. Ще були ветерани, включно з високопосадовцями, які особисто брали участь у Другій світовій війні в боях проти Німеччини чи проходили служби на базах у ФРН у довгі роки до падіння Берлінської стіни. Одним з найдивовижніших поворотів історії стало те, що сотні тисяч "окупантів", які жили молодими солдатами у Німеччині, стали справжніми амбасадорами німецько-американської дружби.

Хто б не прийшов на зміну Меркель, йому чи їй доведеться переконувати у необхідності тісних трансатлантичних відносин вже молодше покоління, для якого жахи Другої світової війни чи "залізної завіси" є чимось далеким. Посилань на минуле у якості єдиного аргументу при цьому вистачати не буде.

"Чи робила Анґела Меркель свою роботу добре?" - питаю я наприкінці розмови. "Я думаю, що це так, - киває Буш, - Але ані ви, ані я не маємо перейматися написанням новітньої історії. Лише через довгі роки після нашої смерті буде зрозуміло, як про нас писатимуть у підручниках".

Повне інтерв'ю з Джорджем Бушем-молодшим англійською мовою можна подивитися на YouTube-каналі DW-Documentary.

  • Будинки із червоною черепицею в місті Темплін

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Анґела Меркель народилася у 1954 році в Гамбурзі у Західній Німеччині, але вже за кілька місяців родина переїхала до НДР: батько-священик вирушив до нового місця роботи. 1957 року вони поселилися у бранденбурзькому регіоні Уккермарк у місті Темплін, де Анґела Доротея Каснер, як тоді звучало її повне ім'я, виросла та закінчила школу.

  • Шкільний клас Анґели Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Це фото було зроблене в Темпліні в 1971 році. Майбутня федеральна канцлерка Німеччини тут у другому ряду в центрі.

  • Церква в Темпліні

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Батько Анґели Меркель Горст Каснер був євангелічним теологом та пастором. У Темпліні він брав участь у створенні центру для підготовки протестантських священиків - пасторського коледжу, потім керував його роботою, а також проводив служби та читав проповіді у цій старенькій фахверковій церкві.

  • Горст Каснер - батько Анґели Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Ця світлина пастора Каснера зроблена в Темпліні у 2004 році. Він усе життя прослужив священником. У 85-річному віці, незадовго до смерті, ще вінчав молодят.

  • Будинок у Темпліні, у якому виросла Анґела Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    У 1957 році сім'я Каснерів поселилася у невеликій квартирі під самим дахом у цьому будинку на території інтернату для інвалідів, що належить одному з благодійних церковних фондів. Після ремонту зовнішній вигляд будівлі змінився: раніше фасад був цегляний.

  • Двері до квартири, у якій виросла Анґела Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Інтернат досі існує. Так виглядає під'їзд у будинку, де виросла Анґела Меркель, і двері до тієї самої квартири Каснерів. Пізніше у майбутньої очільниці німецького уряду з'явилася окрема квартира поверхом нижче.

  • Батьки Анґели Меркель Горст та Герлінд Каснери

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    2005 року в день обрання їхньої доньки канцлеркою ФРН Горст Каснер (1926-2011 роки) та Герлінд Каснер (1928-2019 роки) були присутні на гостьовій трибуні в будівлі Рейхстагу. Але взагалі на публічних заходах вони з'являлися вкрай рідко.

  • Площа біля ратуші Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Темплін розташований у землі Бранденбург приблизно за 100 кілометрів на північ від Берліна. Хоча населення міста становить загалом близько 16 тисяч осіб, за своєю площею це місто займає восьме місце в Німеччині. Тобто за територією воно більше, ніж, наприклад, Дрезден, Бремен чи Мюнхен. Ось як просторо навколо тутешньої ратуші.

  • Частина муру середньовічної фортеці та старі фахверкові будинки Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Перша письмова згадка про Темплін датована 1270 роком. Як видно на цій фотографії, у місті збереглася частина муру середньовічної фортеці та багато старих фахверкових будиночків.

  • Велосипедисти на одній із вулиць Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Анґела Меркель залишила Темплін після закінчення школи у 1972 році, коли вона почала вивчати фізику в Лейпцигу. Після цього бувала тут лише час від часу, навідуючи батьків. Однак уже багато років неподалік розташоване офіційне друге місце проживання нинішньої канцлерки ФРН.

  • Присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Увесь регіон Уккермарк Меркель називає своєю батьківщиною. Саме тут у невеличкому селі Гоенвальде поблизу Темпліна ще до обрання на посаду голови уряду Німеччини в Анґели Меркель з'явився будинок, який заведено називати дачею канцлерки. Ця світлина була зроблена в Темпліні 2019 року під час церемонії з нагоди присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки міста.

  • Будинок Анґели Меркель поблизу Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    На відміну від будинку в Берліні, де розташована квартира канцлерки, її приватний будинок зараз більше не дозволяють фотографувати - із міркувань безпеки. Тому всім знімкам в інформаційних агентствах уже досить багато років. Як повідомляли німецькі ЗМІ, будинок зараз оточений соліднішим парканом. Поліцейські присутні по сусідству постійно, але на вулиці з'являються лише в разі необхідності.

  • Озеро в Темпліні

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    У самому селі Гоенвальде лише пара десятків будинків, немає ні магазину, ні кафе, ні пекарні, зате навколо - чудова природа, багато можливостей для прогулянок та купання в озерах. Як вдалося дізнатися газеті Rheinische Post, іноді Меркель запрошує покупатися своїх гостей - принаймні про це якось розповідав колишній президент Німеччини Горст Келер.

  • Вивіска міста Темплін

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    За неофіційними свідченнями, Анґела Меркель дуже любить пригощати своїх гостей в Гоенвальде тим, що готує сама, зокрема, з вирощеного у власному городі. Картоплю саджає, але зі цвітною капустою, наприклад, не зв'язується - через всюдисущих равликів, на боротьбу з якими у канцлерки часу не вистачає. Кажуть, що господині будинку особливо вдається яблучний пиріг.

  • Напис на будинку в Темпліні: Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Залишаючи батьківщину Анґели Меркель - бранденбурзький регіон Уккермарк, придивімося до надпису на цьому будинку в Темпліні. Це слова католицького святого Франциска: "Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе".

    Автор: Максим Нелюбін


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Докладно

Анґела Меркель та Джордж Буш-молодший

Буш про Меркель: Жінка з принципами та великим серцем

Незадовго до візиту Анґели Меркель до Вашингтона Джордж Буш розповів про свої особисті враження від роботи з нею.  

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