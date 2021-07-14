Буш про Меркель: Жінка з принципами та великим серцем

Маєток Буша розташовано на узбережжі Атлантичного океану, поблизу Кеннебанкпорта, що в близько двох годинах їзди на північ від Бостона. Поки наша знімальна група за допомогою перегородок з чорної тканини готує просякнуту світлом вітальню до інтерв'ю, у кімнаті несподівано з'являється Джордж Буш-молодший, майже за годину до обумовленого часу. У шортах та світлозеленій футболці, вкритій бризками фарби, згаслим недоплаком сигари у роті та iPad у руці. "Я з радістю зроблю це для моєї улюбленої Анґели", - каже він.

А потім він починає розповідати підкреслено зворушливо та сердечно. Спочатку - про Меркель, згодом - про своє захоплення малюванням. Він демонструє свої картини на iPad, пояснює, що робота за мольбертом структурує весь його день, а пензель став для нього способом висловлювати політичну позицію після того, як він залишив Білий дім.

Поки він переодягається для телевізійного інтерв'ю, я думаю про те, наскільки швидко вдалося розтопити лід у спілкуванні з цим політиком.

Документальний фільм про Анґелу Меркель

Джордж Буш-молодший зараз тримається осторонь від політичних баталій. Коли 43-ій президент США дає інтерв'ю, то лише для того, аби розповісти про своє захоплення мистецтвом. Але для нашого документального фільму про Анґелу Меркель (Angela Merkel) він робить виняток, прийнявши нас у себе вдома та приділивши для цього багато часу.

Експрезидент США Джордж Буш у розмові з кореспонденткою DW у Вашингтоні Інес Поль

"Меркель додала класу та гідності своїй важливій посаді. Вона ухвалювала дуже важкі рішення і робила це з огляду на те, що буде найкращим для Німеччини, залишаючись при цьому завжди вірною своїм принципам, - каже він. - Вона була співчутливою лідеркою, жінкою, що не боялася керувати".

У США багато хто любить Меркель

Як і для багатьох американців, Меркель для нього - це своєрідне уособлення "американської мрії". Жінка, яка зростала в комуністичній несвободі й спромоглася піднятися на вершину вільного світу. І не аби де, а в Німеччині - країні, яка, згідно з американським світоглядом, двічі була звільнена за допомогою США від диктатури. Спочатку як ціле - від режиму нацистів, потім як східна частина - з пазурів Кремля.

А особливо протягом чотирьох років правління Трампа Меркель сприймалася ліберальною Америкою "лідером вільного світу" - статус, який до цього належав лише президенту США. Під час усіх випробувань і нещасть як Європейського Союзу, так і окремих країн Європи вона залишалася скелею посеред шторму, надійною константою у світі, який, здавалося, прискорював свою швидкість, в якому проблеми лише збільшувалися, а можливі рішення тільки ускладнювалися.

"Меркель вижила у жорсткому оточенні більше восьми років. Це вже досить дивовижно, якщо про це замислитися", - каже Буш, натякаючи на те, що американці після його восьмирічного правління були ситі ним по горло. "І це демонструє довіру німецьких виборців до неї", - додає експрезидент.

Джордж Буш та Анґела Меркель під час розмови з Володимиром Путіним на саміті G8 у 2007 році

Коли у 2006 році Буш вперше тиснув руку нещодавно обраній німецькій канцлерці, відносини між Німеччиною і США були прохолодними. Попередник Меркель Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) тоді виступав проти війни в Іраку. Те, що відносини стрімко покращилися, було багато в чому пов'язано з тим, що обидва лідери від самого початку дуже добре порозумілися на особистому рівні, розповідає Буш.

Розуміння розбіжностей у політиці щодо Росії

Як і чинний президент США Джо Байден, він також критикує побудову "Північного потоку-2", адже трубопровід посилює залежність Німеччини від Росії і робить ситуацію складнішою для України. Але до того, що Меркель веде іншу політику щодо Путіна та Росії, ніж США, Буш ставиться з розумінням. Кожна країна сама мусить обирати свій шлях.

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Коли мова заходить до міграційної політики Анґели Меркель, він також демонструє розуміння. "Моєю першою реакцією було те, що вона є жінкою з великим серцем. І я впевнений, що її рішення були визначені людським співчуттям. І, знаєте, це було однозначно жорстке політичне рішення для неї, але вона перебрала на себе відповідальність лідера".

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер та експрезидент США Джордж Буш у 2005 році

Й сам, будучи незадоволеним жорсткою міграційною політикою адміністрації Трампа, Буш нещодавно намалював серію портретів мігрантів, що стало для нього його способом долучитися до політичного дискурсу.

Приклад для жінок

Буш, який є батьком двох доньок, вбачає у німецькій канцлерці, що залишає свою посаду, приклад для дівчат: "Є багато дівчат, які дивляться на Меркель і кажуть, що, мовляв, і я колись можу здобути посаду із відповідальністю та владою".

Нині Анґела Меркель востаннє відвідує Вашингтон як канцлерка. Перша зустріч з новим президентом Байденом таким чином стала водночас і вітальним, і прощальним візитом. Серед американських політиків поступово поширюється усвідомлення, що кінця добігає ера, яка є більшою за особистість Меркель. Самоочевидність трансатлантичних відносин доведеться визначати по-новому. Не лише тому, що в світі зростає вплив таких великих країн як Китай та Індія. Анґела Меркель була останньою німецькою канцлеркою, яка мала справу з Америкою, що розглядала тісні відносини з Німеччиною та Європою як самоочевидність.

Джордж Буш та Анґела Меркель під час спільного барбекю у 2006 році

Минулого більше не вистачатиме у якості аргумента

Коли вона 16 років тому вступила на посаду, у майже кожній американській родині зберігалося ще дуже особисте ставлення до Німеччини. Ще були ветерани, включно з високопосадовцями, які особисто брали участь у Другій світовій війні в боях проти Німеччини чи проходили служби на базах у ФРН у довгі роки до падіння Берлінської стіни. Одним з найдивовижніших поворотів історії стало те, що сотні тисяч "окупантів", які жили молодими солдатами у Німеччині, стали справжніми амбасадорами німецько-американської дружби.

Хто б не прийшов на зміну Меркель, йому чи їй доведеться переконувати у необхідності тісних трансатлантичних відносин вже молодше покоління, для якого жахи Другої світової війни чи "залізної завіси" є чимось далеким. Посилань на минуле у якості єдиного аргументу при цьому вистачати не буде.

"Чи робила Анґела Меркель свою роботу добре?" - питаю я наприкінці розмови. "Я думаю, що це так, - киває Буш, - Але ані ви, ані я не маємо перейматися написанням новітньої історії. Лише через довгі роки після нашої смерті буде зрозуміло, як про нас писатимуть у підручниках".

Повне інтерв'ю з Джорджем Бушем-молодшим англійською мовою можна подивитися на YouTube-каналі DW-Documentary.