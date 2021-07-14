Буш про Меркель: Жінка з принципами та великим серцем

Загалом Джордж Буш вже не дає інтерв'ю. Але незадовго до прощального візиту Анґели Меркель до Вашингтона він в ексклюзивній розмові з DW розповів про свої особисті враження від роботи з нею.
Маєток Буша розташовано на узбережжі Атлантичного океану, поблизу Кеннебанкпорта, що в близько двох годинах їзди на північ від Бостона. Поки наша знімальна група за допомогою перегородок з чорної тканини готує просякнуту світлом вітальню до інтерв'ю, у кімнаті несподівано з'являється Джордж Буш-молодший, майже за годину до обумовленого часу. У шортах та світлозеленій футболці, вкритій бризками фарби, згаслим недоплаком сигари у роті та iPad у руці. "Я з радістю зроблю це для моєї улюбленої Анґели", - каже він.
А потім він починає розповідати підкреслено зворушливо та сердечно. Спочатку - про Меркель, згодом - про своє захоплення малюванням. Він демонструє свої картини на iPad, пояснює, що робота за мольбертом структурує весь його день, а пензель став для нього способом висловлювати політичну позицію після того, як він залишив Білий дім.
Поки він переодягається для телевізійного інтерв'ю, я думаю про те, наскільки швидко вдалося розтопити лід у спілкуванні з цим політиком.
Джордж Буш-молодший зараз тримається осторонь від політичних баталій. Коли 43-ій президент США дає інтерв'ю, то лише для того, аби розповісти про своє захоплення мистецтвом. Але для нашого документального фільму про Анґелу Меркель (Angela Merkel) він робить виняток, прийнявши нас у себе вдома та приділивши для цього багато часу.
"Меркель додала класу та гідності своїй важливій посаді. Вона ухвалювала дуже важкі рішення і робила це з огляду на те, що буде найкращим для Німеччини, залишаючись при цьому завжди вірною своїм принципам, - каже він. - Вона була співчутливою лідеркою, жінкою, що не боялася керувати".
Як і для багатьох американців, Меркель для нього - це своєрідне уособлення "американської мрії". Жінка, яка зростала в комуністичній несвободі й спромоглася піднятися на вершину вільного світу. І не аби де, а в Німеччині - країні, яка, згідно з американським світоглядом, двічі була звільнена за допомогою США від диктатури. Спочатку як ціле - від режиму нацистів, потім як східна частина - з пазурів Кремля.
А особливо протягом чотирьох років правління Трампа Меркель сприймалася ліберальною Америкою "лідером вільного світу" - статус, який до цього належав лише президенту США. Під час усіх випробувань і нещасть як Європейського Союзу, так і окремих країн Європи вона залишалася скелею посеред шторму, надійною константою у світі, який, здавалося, прискорював свою швидкість, в якому проблеми лише збільшувалися, а можливі рішення тільки ускладнювалися.
"Меркель вижила у жорсткому оточенні більше восьми років. Це вже досить дивовижно, якщо про це замислитися", - каже Буш, натякаючи на те, що американці після його восьмирічного правління були ситі ним по горло. "І це демонструє довіру німецьких виборців до неї", - додає експрезидент.
Коли у 2006 році Буш вперше тиснув руку нещодавно обраній німецькій канцлерці, відносини між Німеччиною і США були прохолодними. Попередник Меркель Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) тоді виступав проти війни в Іраку. Те, що відносини стрімко покращилися, було багато в чому пов'язано з тим, що обидва лідери від самого початку дуже добре порозумілися на особистому рівні, розповідає Буш.
Як і чинний президент США Джо Байден, він також критикує побудову "Північного потоку-2", адже трубопровід посилює залежність Німеччини від Росії і робить ситуацію складнішою для України. Але до того, що Меркель веде іншу політику щодо Путіна та Росії, ніж США, Буш ставиться з розумінням. Кожна країна сама мусить обирати свій шлях.
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Коли мова заходить до міграційної політики Анґели Меркель, він також демонструє розуміння. "Моєю першою реакцією було те, що вона є жінкою з великим серцем. І я впевнений, що її рішення були визначені людським співчуттям. І, знаєте, це було однозначно жорстке політичне рішення для неї, але вона перебрала на себе відповідальність лідера".
Й сам, будучи незадоволеним жорсткою міграційною політикою адміністрації Трампа, Буш нещодавно намалював серію портретів мігрантів, що стало для нього його способом долучитися до політичного дискурсу.
Буш, який є батьком двох доньок, вбачає у німецькій канцлерці, що залишає свою посаду, приклад для дівчат: "Є багато дівчат, які дивляться на Меркель і кажуть, що, мовляв, і я колись можу здобути посаду із відповідальністю та владою".
Нині Анґела Меркель востаннє відвідує Вашингтон як канцлерка. Перша зустріч з новим президентом Байденом таким чином стала водночас і вітальним, і прощальним візитом. Серед американських політиків поступово поширюється усвідомлення, що кінця добігає ера, яка є більшою за особистість Меркель. Самоочевидність трансатлантичних відносин доведеться визначати по-новому. Не лише тому, що в світі зростає вплив таких великих країн як Китай та Індія. Анґела Меркель була останньою німецькою канцлеркою, яка мала справу з Америкою, що розглядала тісні відносини з Німеччиною та Європою як самоочевидність.
Коли вона 16 років тому вступила на посаду, у майже кожній американській родині зберігалося ще дуже особисте ставлення до Німеччини. Ще були ветерани, включно з високопосадовцями, які особисто брали участь у Другій світовій війні в боях проти Німеччини чи проходили служби на базах у ФРН у довгі роки до падіння Берлінської стіни. Одним з найдивовижніших поворотів історії стало те, що сотні тисяч "окупантів", які жили молодими солдатами у Німеччині, стали справжніми амбасадорами німецько-американської дружби.
Хто б не прийшов на зміну Меркель, йому чи їй доведеться переконувати у необхідності тісних трансатлантичних відносин вже молодше покоління, для якого жахи Другої світової війни чи "залізної завіси" є чимось далеким. Посилань на минуле у якості єдиного аргументу при цьому вистачати не буде.
"Чи робила Анґела Меркель свою роботу добре?" - питаю я наприкінці розмови. "Я думаю, що це так, - киває Буш, - Але ані ви, ані я не маємо перейматися написанням новітньої історії. Лише через довгі роки після нашої смерті буде зрозуміло, як про нас писатимуть у підручниках".
Повне інтерв'ю з Джорджем Бушем-молодшим англійською мовою можна подивитися на YouTube-каналі DW-Documentary.