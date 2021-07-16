"Північний потік-2": ЗМІ повідомили деталі майбутньої угоди між США і ФРН

Під час переговорів щодо газопроводу "Північний потік-2" США та Німеччина домовилися запроваджувати нові санкції щодо цього проєкту у тому разі, якщо Росія використовуватиме газогін на шкоду Україні чи іншим країнам Східної Європи. Про це у середу, 21 липня, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на власні джерела, знайомі з перебігом переговорів між Берліном та Вашингтоном.

Окрім того, США обумовили своє право запроваджувати санкції щодо газопроводу в кожному окремому випадку відповідно до американського законодавства. За даними агентства, очікується, що офіційно про досягнення угоди щодо "Північного потоку-2" США та ФРН оголосять вже у середу.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс підтвердив, що сторони близькі до досягнення компромісу. "Ми поки що не маємо остаточних деталей для оголошення, але я гадаю, що скоро зможу сказати більше", - зазначив він 20 липня. Прайс додав, що німецька сторона "зробила конструктивні пропозиції" у зв'язку з "Північним потоком-2" під час візиту канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) до США. Завдяки цьому Вашингтон і Берлін наблизилися до спільної мети: запобігти тому, аби "Росія використовувала енергоносії як зброю", додав речник Держдепу США.

Заклик до влади України і зобов'язання перед Києвом

За даними видання Politico, адміністрація президента США Джо Байдена під час переговорів з ФРН щодо "Північного потоку-2" закликала владу України утриматися від критики угоди між Вашингтоном і Берліном. Американські офіційні особи зазначили, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам Вашингтона і Києва, повідомили джерела видання. Водночас джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило виданню, що позиція Києва полягає в тому, що санкції США все ще можуть зупинити завершення будівництва газопроводу.

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Окрім того, 20 липня агентство Bloomberg повідомило, що у разі, якщо Москва використовуватиме газ як зброю, Берлін пообіцяв Вашингтону не лише запровадити санкції, але і вимагати відповідної реакції на рівні ЄС. Серед іншого заходи можуть включати обмеження імпорту російських енергоносіїв.

Крім того, в проєкті угоди передбачені інвестиції в розмірі до одного мільярда доларів США в так званий "зелений фонд", метою якого стане допомога Україні в переході на відновлювані джерела енергії. При цьому Німеччина зобов'язується внести в цей фонд початкові 175 мільйонів доларів. Також ФРН має призначити спецпосланника для підтримки двосторонніх енергетичних проєктів з Україною, на ці цілі буде направлено ще 70 мільйонів доларів. Крім цього, Берлін буде зобов'язаний використовувати важелі впливу з метою подовження угоди про транзит газу між РФ і Україною ще на 10 років після його закінчення в 2024 році, додає Bloomberg.

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19 липня в Держдепартаменті США повідомили, що тема "Північного потоку-2" та енергетичної безпеки стане однією з головних під час візиту цього тижня радника держсекретаря США Дерека Шолле до Києва та Варшави.

Меркель і Байден у Вашингтоні не домовилися

Нагадаємо, під час зустрічі між президентом США Джо Байденом та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Вашингтоні 15 липня прориву у питанні щодо будівництва в Європі газогону "Північний потік-2" не було досягнуто. "Ми маємо різні оцінки щодо суті цього проєкту", - заявила Меркель. Вона наголосила, що, за позицією Німеччини, газогін не має стати заміною транзиту газу Україною, чого побоюються у Вашингтоні. Своєю чергою Байден визнав, що у розмові з Меркель він висловив свою "стурбованість" щодо "Північного потоку-2". Однак він і Меркель "цілком поділяють переконання, що Росії не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примусу або погрози своїм сусідам".

Карикатура Сергія Йолкіна про "Північний потік-2"

21 травня 2021 року міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадження санкцій проти деяких компаній і суден, залучених у проєкті "Північний потік-2". Утім, дію санкцій проти компанії-оператора проєкту газопроводу Nord Stream 2 та її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig) призупинили одразу після запровадження, що Держдепартамент пояснив "національними інтересами" США.

США, Україна, а також кілька східноєвропейських країн виступають проти будівництва газопроводу, оскільки побоюються, що Європа стане надто залежною від російського газу.

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У Берліні та Москві наголошували, що проєкт "Північний потік-2" є винятково економічним. У Німеччині сподіваються за допомогою збільшення імпорту газу з Росії уможливити безболісну відмову від ядерної енергетики та від генерації струму з бурого й кам'яного вугілля, а також зменшити обсяги шкідливих викидів у атмосферу. Водночас у Берліні постійно вказували на важливість збереження за Україною ролі транзитера російського газу до ЄС.