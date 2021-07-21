Меркель і Путін обговорили "Північний потік-2" після компромісу США й Німеччини

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 21 липня, провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони обговорили питання реалізації мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі, "Північний потік-2" і транзит російського газу територією України. Про це повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

Сторони торкнулися можливості продовження угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом України" про транзит російського газу територією України після 2024 року, коли спливе термін чинності нинішньої угоди, повідомила пресслужба Кремля. Телефонна розмова відбулася з ініціативи Берліна, додали в Москві.

Раніше цього дня в Вашингтоні повідомили перші деталі компромісу Німеччини та США щодо "Північного потоку-2". Сторони домовилися про те, що транзит російського газу через Україну має бути продовжений на 10 років.

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