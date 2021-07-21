Київ ініціював консультації з Брюсселем і Берліном через "Північний потік-2"

Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про домовленість між ФРН та США стосовно цього газопроводу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією та ФРН щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України та порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже направило відповідні ноти до Брюсселя та Берліна", - написав Кулеба у соцмережі Twitter ввечері у середу, 21 липня.

У статті 274-й Угоди про асоціацію з ЄС передбачено, що сторони "мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та у разі необхідності проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури".

Угода між США і Німеччиною щодо Nord Stream 2

Угода щодо "Північного потоку-2", досягнула 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро. Крім того, США і Німеччина створять фонд обсягом не менше одного мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

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Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор обсягом до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.