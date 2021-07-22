 Брюссель: ″Північний потік-2″ - не в спільних інтересах ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2021

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Брюссель: "Північний потік-2" - не в спільних інтересах ЄС

Єврокомісія попри домовленість між США та Німеччиною й надалі критично ставиться до газопроводу "Північний потік-2".

У Єврокомісії кажуть, що Північний потік-2 не відповідає спільним інтересам ЄС

У Єврокомісії кажуть, що "Північний потік-2" не відповідає спільним інтересам ЄС

У Європейській Комісії попри угоду Німеччини зі Сполученими Штатами Америки й надалі критично ставляться до газопроводу "Північний потік-2". Цей проєкт "не є у спільних інтересах ЄС", заявив речник Єврокомісії у четвер, 22 липня.

За його словами, домовленість Берліна та Вашингтона стане предметом обговорення. "Ми проведемо консультації щодо цього питання з країнами-членами та нашими сусідами, включаючи Україну", - наголосив речник ЄК, якого цитує агентство Reuters. При цьому у Брюсселі схвально відгукнулися про обіцянки Німеччини у ситуації з "Північним потоком-2" дотримуватися параметрів Третього енергетичного пакета ЄС щодо диверсифікації та безпеки поставок газу.

Угода між США і Німеччиною щодо Nord Stream 2

Угода щодо "Північного потоку-2", досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро. Крім того, США і Німеччина створять фонд обсягом не менше одного мільярда доларів. Його використовуватимуть для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

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Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор обсягом до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються застосувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Реакція України та Польщі

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау у відповідь на досягнення угоди між США та Німеччиною щодо врегулювання суперечки довкола будівництва газопроводу наголосили, що це значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. "Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", - йдеться у заяві двох міністрів. Україна та Польща також наголошують, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2".

Тим часом Дмитро Кулеба також повідомив, що Україна, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, ініціювала консультації з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2" у зв'язку з угодою між ФРН і США.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, коментуючи досягнення угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо газопроводу "Північний потік-2", наголосила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу, і "Північний потік-2" не повинен призвести до того, що "Україна опиниться у скрутній ситуації". За її словами, зараз завданням уряду ФРН є забезпечити довготривалий транзит російського газу територією України. Вона також підтвердила намір підтримати енергетичну трансформацію України, як це і передбачено угодою зі США. 

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