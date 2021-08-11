 У виборах до Бундестагу Німеччини візьмуть участь 47 партій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2021

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Новини

У виборах до Бундестагу Німеччини візьмуть участь 47 партій

47 політичних партій боротимуться за місця у Бундестазі ФРН. Лише 11 з них представлені списками у кожній з федеральних земель Німеччини.

Виборчі плакати в Берліні

Виборчі плакати в Берліні

У виборах до Бундестагу Німеччини, які відбудуться 26 вересня, візьмуть участь 47 партій. Про це заявив голова Федеральної виборчої комісії Ґеорґ Тіль (Georg Thiel) у четвер, 12 серпня.

За його словами, допуск до участі у виборах отримали 54 політичні сили, утім сім з них не виставили земельних списків кандидатів та не висунули кандидатів у виборчих округах.

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11 партій мають списки у кожній з земель ФРН

40 партій, які беруть участь у виборах до Бундестагу, представлені так званими земельними виборчими списками. Однак лише одинадцять з них представлені земельними виборчими списками у кожній з 16 федеральних земель Німеччини.

Серед них і чотири політичні сили, представлені нині у Бундестазі: Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "Альтернатива для Німеччини" (АнД), Вільна демократична партія (ВДП) та "Ліві".

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Зелених не допустили до виборів у Саарланді

Водночас Християнсько-демократичний союз (ХДС) обиратиметься в усіх землях, окрім Баварії, а традиційний партнер ХДС - Християнсько-соціальний союз (ХСС) виставляє виборчі списки виключно у Баварії. Натомість партію Зелених не допустили до виборів на території землі Саарланд. Ці три партії також нині представлені в Бундестазі.

Ще сім політичних матимуть своїх кандидатів лише на окремих виборчих округах.

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