 ХДС і ХСС представили спільну програму до виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2021

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ХДС і ХСС представили спільну програму до виборів

Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів представили програму, з якою правлячий консервативний блок піде на вибори до Бундестагу у вересні.

Голови консервативних партій ХДС Армін Лашет та ХСС Маркус Зедер

Голови консервативних партій ХДС Армін Лашет (л.) та ХСС Маркус Зедер на спільній пресконференції

Лідери Християнсько-демократичнго союзу (ХДС) Армін Лашет (Armin Laschet) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Marcus Söder) у понеділок, 21 червня, представили програму, з якою політичні сили йтимуть на вересневі вибори до Бундестагу. Зедер запевнив, що усі пункти програми узгоджені і одностайно схвалені на переговорах керівництва обох консервативних партій.  

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Мета програми полягає в тому, щоб не допустити ситуації, щоб консервативний блок після виборів опинився б в опозиції, пояснив Зедер. На переконання баварського політика, все в представленій програмі можна здійснити, а цілі, які вона містить, - досяжні.  

Консерватори прагнуть "епохальних змін"

Водночас голова ХДС і кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Лашет наголосив, що Німеччині необхідна модернізація у зв'язку з цифровими та демографічними змінами, тож блок ХДС/ХСС прагне активно долучитися до формування цих епохальни змін. Пандемія коронавірусу показала, якими можуть бути ризики, тож потрібно досягти лідерства Німеччини в галузі нових технологій і вжити більш рішучих заходів щодо захисту від наслідків пандемій та економічних криз.

Згідно з програмою, консервативний блок ХДС/ХСС виключає можливість підвищення податків після федеральних виборів, попри величезний державний борг, спричинений нінішньою коронавірусною кризою. Водночас ХДС і ХСС хочуть повністю скасувати "податок солідарності", але попри це не вдаватися до нових масивних запозичень.

Лідер ХСС Маркус Зедер запевнив Лашета у своїй повній підтримці під час презентації спільної передвиборної програми. "Ми будемо йти далі разом", - сказав Зедер в понеділок під час зустрічі з Лашетом в Берліні. Він додав, що нинішні хороші рейтинги партійного блоку в опитуваннях також обумовлені "дуже доброю роботою" лідера ХДС і єдністю в блоці. Натомість Лашет подякував Зедеру за співпрацю в розробці програми.

Критика з боку інших партій

Ця програма консерваторів наразилась на різку критику з боку інших провідних політичних сил Німеччини. Приміром, генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль (Lars Klingbeil) звинуватив ХДС і ХСС в нехтуванні соціальними питаннями. У своєму коментарі для телеканалу RTL соціал-демократ сказав, що блок ХДС/ХСС нічого не планує ні для вихователів, ні для доглядальниць. Натомість консерватори намірилися знизити податки для компаній і скасувати податок солідарності для найбільш високооплачуваних верств населення.

Зелені та Ліва партія дорікають блоку ХДС/ХСС, що той не пояснює в своїй програмі, як саме консерватори збираються фінансувати свої обіцянки та плани. Головний кандидат Лівих Ґергард Бартш (Gerhard Bartsch) заявив в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, що така програма просто вводитиме в оману громадян щодо справжнього фінансового тягаря в наступному скликанні Бундестагу.

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