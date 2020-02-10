 Штайнмаєр готовий йти на другий термін президента Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Штайнмаєр готовий йти на другий термін президента Німеччини

Хоча обрання федерального президента Німеччини відбудеться в 2022 році, чинний глава держави Франк-Вальтер Штраймаєр заявив про готовність висунути свою кандидатуру на цей пост удруге.

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Чинний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) готовий удруге претендувати на цей пост. Відповідну заяву Штайнмаєр зробив у п'ятницю, 28 травня.

"Я хотів би висуватися на другий термін на посаду федерального президента", - зазначив Штайнмаєр у заяві, поширеній його пресслужбою.

За словами президента ФРН, він хотів би супроводжувати Німеччину на її шляху в майбутнє після пандемії коронавірусу.  Штайнмаєр наголосив також на своєму бажанні не допустити розколу в німецькому суспільстві. "Федеральний президент може зводити мости - мости між групами в суспільстві, мости до наших сусідів і партнерів у світі, а також мости в майбутнє, що вимагатиме від нас ще більших спільних зусиль, насамперед у боротьбі зі змінами клімату", - пояснив Штайнмаєр. Він також визнав, що щодня розглядає можливість обіймати посаду федерального президента як "честь, втіху та надзвичайну відповідальність".

Франка-Вальтера Штаймаєра було обрано на посаду федерального президента Німеччини 12 лютого 2017 року. На момент обрання йому був 61 рік. За його кандидатуру в першому турі голосування віддав свої голоси 931 делегат Федеральних зборів. Штайнмаєр замінив на президентській посаді Йоахіма Ґаука (Joachim Gauck).

Соціал-демократ Штайнмаєр був кандидатом у президенти від партій, які входили до правлячої коаліції: Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), а також блоку консервативних партій - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Непевні перспективи

Утім, у консервативному блоці партій ХДС/ХСС поки що не визначилися з майбутньою підтримкою Штайнмаєра на наступних виборах федерального президента. Як заявив у Берліні голова ХДС Армін Лашет (Armin Laschet), котрий висунутий кандидатом на посаду канцлера від консервативного блоку на виборах до Бундестагу у вересні цього року, ХДС та ХСС вирішуватимуть лише після виборів, чи підтримають наступне президентство Штайнмаєра.

За даними соціологічних опитувань, натепер у рейтингу німецьких партій лідирують Зелені. Якби вибори до Бундестагу відбулися у найближчі вихідні, то ця партія отримала б 26 відсотів підтримки, кажуть соціологи. На другому місці опинився б блок консервативних партій ХДС/ХСС з 24 відсотками підтримки. Соціал-демократи мали б 14 відсотків голосів, кажуть соціологи. Вибори до Бундестагу мають відбутися 26 вересня. 

Шлях до президентської посади

Політична кар'єра Штайнмаєра почалася в команді Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Штайнмаєр керував бюро Шредера, коли той ще обіймав посаду прем'єр-міністра федеральної землі Нижня Саксонія. Після того як СДПН в 1998 році отримала можливість сформувати федеральний уряд, Шредер став канцлером, а Штайнмаєр переїхав з ним до Берліна, де був призначений статс-секретарем уряду, а згодом керував відомством федерального канцлера.

У 2005 році Штайнмаєр став міністром закордонних справ ФРН у коаліційному уряді ХДС/ХСС і СДПН, який вперше очолила Анґела Меркель (Angela Merkel). У 2007 році він також обійняв посаду віцеканцлера. А у 2009 році Штайнмаєра висунули кандидатом від СДПН на посаду федерального канцлера, однак на тих виборах до Бундестагу соціал-демократи зазнали нищівної поразки. У 2013 році після чергових виборів до Бундестагу і повторного формування "великої коаліції" - альянсу консервативного блоку ХДС/ХСС із СДПН - Штайнмаєр знову очолив міністерство закордонних справ.

Штайнмаєр народився 5 січня 1956 року у Детмольді, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Президент ФРН - виходець із робітничої родини. Він одружений з суддею в адміністративних справах Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender), у пари є доросла донька.

У Німеччині федеральний президент виконує головно представницькі функції й обирається делегатами Федеральних зборів, що складаються з 1260 делегатів. До складу цього органу належать 630 депутатів Бундестагу і таке ж число делегатів, котрих за принципом пропорційності спрямовують земельні парламенти (ландтаги). Зазвичай це депутати ландтагів, але парламенти можуть делегувати до зборів і політиків місцевого рівня, а також відомих громадських діячів.

Читайте також: Як обирають президента в Німеччині

Наступні вибори федерального президента заплановані на 2022 рік.

Дивитись відео 02:37

В чому особлива роль президента Німеччини? (10.02.2017)

Також за темою

Deutschland | Reichstag | Kuppel

У Німеччині парламентських і урядових лобістів змусять реєструватися 04.03.2021

Хто в майбутньому захоче зустрітися з німецькими парламентарями чи урядовцями, або пролобіювати якийсь закон, повинен буде внести свої дані до спеціального реєстру.

Virtuelle Konferenz Bundeskanzlerin Merkel zur Corona-Pandemie

Німеччина-2021: пандемія, вакцинація, зростання економіки та відхід Анґели Меркель 31.12.2020

Боротьба з коронавірусом і обрання нового канцлера ФРН стануть для німців ключовими подіями прийдешнього року. Серія виборів може помітно змінити розклад політичних сил.

Deutschland Anglizismus des Jahres 2020 ist Lockdown

Меркель пропонує подовження локдауну в Німеччині до березня - ЗМІ 09.02.2021

Голова уряду ФРН Анґела Меркель виступає за подовження локдауну в Німеччині до кінця лютого.

Реклама

Докладно

Вакцина BioNTech/Pfizer опинилася в центрі брудної інформаційної кампанії

Як блогерів підкуповували для агітації проти вакцини Pfizer

Дивна PR-фірма пропонувала популярним блогерам гроші за поширення брехливої інформації про вакцину BioNTech/Pfizer.  

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль теж пішла з "Нафтогазу"

Олена Зеркаль заявила про завершення роботи в "Нафтогазі". Держкомпанія призначила нових радників голови правління.  