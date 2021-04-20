Кандидат у канцлери від ХДС/ХСС: Зедер погодився з висуненням Лашета

Голова партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) погодився із рішенням правління сестринської партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) про висунення в якості кандидата в канцлери від блоку ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу восени цього року голови цієї політичної сили, прем'єра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета (Armin Laschet). Про це Зедер заявив у вівторок, 20 квітня, у Мюнхені.

Зедер не хоче розколу

За словами Зедера, він вже зателефонував Лашету та привітав його із висуненням. "Ми без злоби підтримуватимемо його усіма нашими силами", - запевнив Зедер, цитує інформагенція Reuters.

Прем'єр-міністр Баварії додав, що ХСС не хоче розколу, а дискусії у блоці сестринських партій неодмінно триватимуть. "Але ми, у Баварії, зробимо свій внесок у досягнення спільного успіху", - зазначив Зедер.

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У ХДС затвердили Лашета кандидатом у канцлери

У ніч на вівторок, 20 лютого правління ХДС переважною більшістю затвердило Лашета кандидатом на посаду голови уряду від блоку партій ХДС/ХСС на цьогорічних виборах до Бундестагу. Лашет під час таємного онлайн-голосування здобув 77,5 відсотка голосів учасників засідання, які зробили свій вибір.

Тепер кандидатуру Лашета на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС мають схвалити і керівні органи баварського Християнсько-соціального союзу. Генеральний секретар ХСС Маркус Блюме (Markus Blume) вже заявив, що партія підтримає кандидатуру Лашета.

Раніше очікувалося, що Лашета висунуть кандидатом на посаду канцлера одразу після обрання головою ХДС у січні. Однак зростання популярності Зедера під час пандемії COVID-19 призвело до того, що значна частина ХДС вважала за потрібним піти на вибори на чолі із лідером партії-партнерки.

Шанси на формування нового уряду блоком ХДС/ХСС

Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Рейтинг ХДС/ХСС на тлі запеклої боротьби за політичне лідерство та нещодавнього скандалу щодо закупівель медичних масок відчутно знизився. І хоча консерватори поки залишаються лідерами в опитуваннях, багато експертів вказують на високу ймовірність того, що за результатами виборів майбутню правлячу коаліцію формуватимуть саме Зелені.

Ця політична сила напередодні також визначила свого кандидата на посаду канцлера на майбутніх виборах. Нею керівництво партії обрало Анналену Бербок (Annalena Baerbock). При цьому сама кандидатка заявила, що її партія ставить за мету сформувати новий уряд.