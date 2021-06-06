На виборах у Саксонії-Ангальт впевнено лідирує Християнсько-демократичний союз

Прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) називає явну перемогу Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на земельних виборах "знаком проти правих". Люди "зчинили бунт проти іміджу, якого більшість з нас не хоче в країні", заявив він у ніч на понеділок, 7 червня. Газелофф пояснив, що було б катастрофою, якби правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) стала найпотужнішою силою на цих виборах.

Зараз Газелофф планує сформувати "уряд зі стабільною більшістю". На підставі попередніх офіційних результатів виборів ХДС зараз має кілька варіантів для формування уряду, включно з продовженням коаліції з соціал-демократами та Зеленими або союзом з соціал-демократами та Вільною демократичною партією.

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Як повідомлялось, у Саксонії-Ангальт 6 червня пройшли вибори в ландтаг (земельний парламент). Згідно з попередніми результатами, перемогу на них здобув правоцентристський ХДС, який набрав 37,1 відсотка голосів. Таким чином, християнські демократи значно поліпшили показник минулих виборів 2016 року, коли за них віддали свої голоси 29,8 відсотка виборців.

На другому місці - правопопулістська АдН, за яку проголосували 20,8 відсотка виборців (24,3 % у 2016 році). Побоювання, що виборці виведуть АдН в переможці, не виправдалися.

Ліва партія заручилася підтримкою 11 відсотків тих, хто проголосував, соціал-демократи - 8,4 відсотка, Зелені - 5,9 відсотка і Вільна демократична партія - 6,4 відсотка.

З 2016 року в Саксонії-Ангальт править коаліція у складі ХДС, СДПН і Зелених, яка отримала назву "кенійської" через відповідність символічних партійних кольорів - чорного, червоного і зеленого - державному прапору Кенії. Під час виборчої кампанії прем'єр-міністр землі Газелофф виключав співпрацю з АдН після виборів в ландтаг.

Ці вибори у Саксонії-Ангальт є останніми земельними виборами перед парламентськими, які відбудуться 26 вересня цього року.