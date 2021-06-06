 ХДС перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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Новини

ХДС перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт

На виборах до земельного парламенту у федеральній землі Саксонія - Ангальт здобуває перемогу, за попередніми даними, партія канцлерки Меркель. На другому місці - правопопулісти з АдН.

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За попередніми даними, Християнсько-демократичний союз (ХДС) набирає найбільшу підтримку на виборах до земельного парламенту у Саксонії-Ангальт, що відбулися у неділю, 6 червня. За прогнозами ARD і ZDF, партія прем'єр-міністра цієї федеральної землі Райнера Газелоффа (Reiner Haseloff) здобуває 35 - 36 відсотків голосів.

На другому місці опиняються правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини " (АдН), однак вони мають гірший результат, ніж показували останні соцопитування. АдН отримує між 22,5 і 23,5 відсотка голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - від 8 до 8,5 відсотка голосів. Ліва партія, за прогнозами, одержує 11 відсотків. А Зелені - 6,5 відсотка. Вільна демократична партія (ВДП) - 6,5 відсотка. 

При владі у землі Саксонія-Ангальт з 2016 року перебуває коаліція у складі ХДС, СДПН і Зелених. Під час виборчої кампанії глава уряду цієї федеральної землі, християнський демократ  Райнер Газелофф відкидав можливість співпраці з АдН після виборів до ландтагу.

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми земельними виборами перед вересневими виборами до Бундестагу.

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