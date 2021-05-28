 У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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Новини

У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу. За опитуваннями, на них лідирує ХДС, однак значну підтримку мають також правопопулісти з АдН.

Правопопулістська АдН - один з лідерів виборчих перегонів у Саксонії-Ангальт

Правопопулістська АдН - один з лідерів виборчих перегонів у Саксонії-Ангальт

У німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт в неділю, 6 червня, проходять вибори до ландтагу (земельного парламенту). Згідно з опитуваннями, нинішній глава уряду землі Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) з Християнсько-демократичного союзу має значні шанси на продовження терміну своїх повноважень. ХДС підтримують 28 відсотків виборців.

Водночас значну підтримку у цій землі має правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), за яку готові віддати голоси 24 відсотки виборців. Між тим чільні представники ХДС категорично відкинули можливість співпраці з правопопулістами.

За прогнозами, Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) готові підтримати 10,6 відсотка виборців. Своєю чергою, Зелені, які зараз керують землею в коаліції з ХДС та СДПН, можуть покращити свої результати вдвічі у порівнянні з виборами 2016 року та отримати близько 10 відсотків голосів. У ландтаг також можуть пройти представники Вільної демократичної партії Німеччини з 8 відсотками, а Лівих готові підтримати 10 відсотків.

Право голосу у Саксонії-Ангальт мають 1,9 мільйона людей. Очікується, що попередні результати виборів стануть відомі ввечері після закриття виборчих дільниць.

Вибори у Саксонії-Ангальт є останніми перед виборами в Бундестаг, які відбудуться у вересні, і вважаються тестовими щодо шансів та співвідношення сил ХДС та АдН. За прогнозами, на виборах у Бундестаг значний успіх очікує партію "Союз-90/Зелені", яка лідирує у соцопитуваннях. А кандидатці від зелених Анналені Бербок (Annalena Baerbock) навіть пророкують крісло канцлерки

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