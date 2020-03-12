Суд тимчасово заборонив спецслужбам нагляд за партією "Альтернатива для Німеччини"

Спецслужбам Німеччини тимчасово заборонили здійснення нагляду за діяльністю партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку Федеральне відомство з охорони конституції підозрює в правому екстремізмі. Таке рішення постановив адміністративний суд Кельна у п'ятницю, 5 березня.

Як зазначає пресслужба суду, розцінювати партію як "підозрювану в екстремістських прагненнях" або поводитись з нею відповідним чином, а також публічно повідомляти про те, що стосовно АдН є такі підозри, забороняється до винесення судового рішення за позовом "Альтернативи для Німеччини" до Федерального відомства з охорони конституції.

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Позов був поданий партією наприкінці січня 2021 року після того, як Відомство з охорони конституції дійшло висновку, що вона є правоекстремістською загрозою. Надання АдН статусу партії, що поділяє екстремістські переконання, може завдати їй "непоправної шкоди в галузі політичної конкуренції", йшлося у позовній заяві цієї правопопулістської партії.

Рівність можливостей для партій в Німеччині

Німецькі ЗМІ 3 березня повідомили, що Федеральне відомство з охорони конституції оголосило про підозри в правому екстремізмі на адресу "Альтернативи для Німеччини", відкривши тим самим можливість для нагляду за діяльністю цієї партії з боку спецслужб. Водночас, за даними тижневика Der Spiegel, спецслужба на тлі судової тяганини з АдН тимчасово утримується від стеження за представниками партії в Бундестазі, ландтагах і Європарламенті, а також за кандидатами від цієї партії на майбутніх виборах у 2021 році. Після цих публікацій АдН подала ще один, терміновий позов проти Відомства з охорони конституції, що й був розглянутий у позачерговому порядку адміністративним судом Кельна 5 березня.

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На думку суду, у публікаціях в пресі від 3 березня йдеться про те, що Федеральне відомство з охорони конституції, очевидно, порушує зобов'язання про нерозголошення інформації у справі про присвоєння партії АдН статусу такої, що має екстремістські прагнення. Будь-яке публічне поширення інформації такого роду посилює порушення рівності можливостей для всіх партій, наголосив представник суду.