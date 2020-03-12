 Суд тимчасово заборонив спецслужбам нагляд за партією ″Альтернатива для Німеччини″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд тимчасово заборонив спецслужбам нагляд за партією "Альтернатива для Німеччини"

Спецслужбам ФРН заборонили здійснювати стеження за правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини", яку підозрюють в екстремістських загрозах, до рішення суду у цій справі.

Kombobild | Logo des BfV und der AfD

Спецслужбам Німеччини тимчасово заборонили здійснення нагляду за діяльністю партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку Федеральне відомство з охорони конституції підозрює в правому екстремізмі. Таке рішення постановив адміністративний суд Кельна у п'ятницю, 5 березня.

Як зазначає пресслужба суду, розцінювати партію як "підозрювану в екстремістських прагненнях" або поводитись з нею відповідним чином, а також публічно повідомляти про те, що стосовно АдН є такі підозри, забороняється до винесення судового рішення за позовом "Альтернативи для Німеччини" до Федерального відомства з охорони конституції.

Читайте також: "Альтернатива для Німеччини": праві популісти у руслі Кремля

Позов був поданий партією наприкінці січня 2021 року після того, як Відомство з охорони конституції дійшло висновку, що вона є правоекстремістською загрозою. Надання АдН статусу партії, що поділяє екстремістські переконання, може завдати їй "непоправної шкоди в галузі політичної конкуренції", йшлося у позовній заяві цієї правопопулістської партії.

Рівність можливостей для партій в Німеччині

Німецькі ЗМІ 3 березня повідомили, що Федеральне відомство з охорони конституції оголосило про підозри в правому екстремізмі на адресу "Альтернативи для Німеччини", відкривши тим самим можливість для нагляду за діяльністю цієї партії з боку спецслужб. Водночас, за даними тижневика Der Spiegel, спецслужба на тлі судової тяганини з АдН тимчасово утримується від стеження за представниками партії в Бундестазі, ландтагах і Європарламенті, а також за кандидатами від цієї партії на майбутніх виборах у 2021 році. Після цих публікацій АдН подала ще один, терміновий позов проти Відомства з охорони конституції, що й був розглянутий у позачерговому порядку адміністративним судом Кельна 5 березня.

Читайте також: У Німеччині більшість прихильників правопопулістів вважає пандемію COVID змовою

На думку суду, у публікаціях в пресі від 3 березня йдеться про те, що Федеральне відомство з охорони конституції, очевидно, порушує зобов'язання про нерозголошення інформації у справі про присвоєння партії АдН статусу такої, що має екстремістські прагнення. Будь-яке публічне поширення інформації такого роду посилює порушення рівності можливостей для всіх партій, наголосив представник суду.

Дивитись відео 01:13

Протести проти "Альтернативи для Німеччини" після виборів до Бундестагу (24.09.2017)

Також за темою

Deutschland | Rosenmontag in Düsseldorf

Німецькі спецслужби вважають "Крило" партії АдН екстремістами 12.03.2020

Федеральне відомство з охорони конституції перевірило об'єднання "Крило" й переконалося, що воно бореться з демократією в Німеччині. Його глава Бйорн Геке офіційно визнаний правим екстремістом.

Kundgebung der AfD Thüringen

Правий популізм підточує німецьку демократію? 25.04.2019

Переважна більшість німців віддана демократії. Але якій саме? Плюралізм і рівні права для всіх обов'язковими вважають не всі, засвідчило дослідження Фонду імені Фрідріха Еберта. 

Deutschland Hanau | Schießerei & Tote | Midnight-Shisha Bar

Німецькі та європейські політики засудили стрілянину в Ганау 20.02.2020

Німецькі урядовці та політики різних партій різко засудили кривавий злочин у місті Ганау. На трагедію відреагували також і сусідні країни.

Реклама

Докладно

Загони територіальної оборони мають допомогти бійцям ЗСУ в разі нападу на Україну

Територіальна оборона: як тренуються захищати країну (відео)

В Україні підрозділи територіальної оборони існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників.  

Оператори атомних електростанцій в Німеччині отримають компенсацію за відмову країни від ядерної енергетики

Уряд ФРН домовився з енергоконцернами про компенсації

Між концернами RWE, Vattenfall, Eon/PreussenElektra та Enbw 2,4 будуть розподілені мільярда євро відшкодування.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  