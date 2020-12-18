 У Німеччині більшість прихильників правопопулістів вважає пандемію COVID змовою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

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Новини

У Німеччині більшість прихильників правопопулістів вважає пандемію COVID змовою

Теорією змови коронавірус вважають передусім прихильники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", свідчить репрезентативне опитування. Але є такі й серед прибічників інших політсил.

На демонстрації проти політики уряду ФРН з подолання пандемії (Дортмунд, жовтень 2020 року)

На демонстрації проти політики уряду ФРН з подолання пандемії (Дортмунд, жовтень 2020 року)

Переважна більшість прихильників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) схильна вважати, що пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 є змовою проти людства. Це випливає з результатів опитування на замовлення Фонду Конрада Аденауера, близького до партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС). Згіно з даними опитування, 24 відсотки прихильників АдН вважають "пандемію COVID-19 змовою з метою пригнічування людей". Ще 41 відсоток тих, хто підтримує АдН, вважають це за ймовірне, наводить дані в неділю, 20 грудня, видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Водночас серед прихильників інших політичних сил в Німеччині таке твердження підтримують набагато менше людей. Так, серед прихильників ХДС та Християнсько-соціального союзу, Соціал-демократичної партії, а також Лівої партії від дев'яти до 12 відсотків погоджуються чи вважають за ймовірну тезу про коронавірус як змову.

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Загалом дев'ять відсотків усіх опитаних схиляються до думки, що пандемію використовують лише як привід для пригнічування людей. А ще п'ять відсотків впевнені у цьому, зазначають автори дослідження. "Вони, в принципі, не довіряють різноманітній інформації федеральних і земельних органів охорони здоров'я, наукових кіл чи політиків", - зазначив автор дослідження Йохен Розе (Jochen Roose). Водночас, пояснив Розе, переважна більшість німців вбачає в локдауні чи носінні захисник масок те, чим воно є: зусиллями для подолання поширення небезпечного вірусу. Так, дві третини опитаних не погоджуються з твердженням про коронавірус як змову.

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Тим часом, за даними іншого опитування, 87 відсотків німців заявили, що на Різдво залишатимуться вдома. Як свідчать результати опитування соціологічного інституту YouGov на замовлення агенції dpa, тільки дев'ять відсотків опитаних підуть чи поїдуть святкувати Різдво до родичів чи друзів, а один відсоток відбуде на свята у відпустку. При цьому три відсотки поки не визначились з тим, де і з ким відзначатимуть Різдво.

Як повідомлялось, в Німеччині з 16 грудня діє "жорсткий" локдаун, за якого зустрічатися можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва - з 24 по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів.

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