Німецькі спецслужби вважають "Крило" партії АдН екстремістами

Внутрішньопартійне правонаціоналістичне об'єднання "Крило" представленої в Бундестазі правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) є правоекстремістським об'єднанням. Про це в четвер, 12 березня, на пресконференції заявив глава Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang).

За його словами, підозри щодо цього об'єднання підтвердилися після того, як у 2019 році "Крило" було взяте під спостереження. Сумнівів більше немає, "Крило", за словами Гальденваґа, бореться проти вільно-демократичного устрою німецького суспільства, повідомляє агентство новин dpa.

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Глава спецслужби назвав правим екстремістом главу "Крила" й керівника відділення АдН у федеральній землі Тюрингія Бйорна Геке (Björn Höcke). Усього в Німеччині, за оцінками відомства, проживають близько 32 тисяч правих екстремістів, з них майже 13 тисяч готові до застосування сили. Членами "Крила" є орієнтовно 7 тисяч осіб.

Томас Гальденванґ назвав правий екстремізм найбільшою небезпекою для демократії в Німеччині. "З німецької історії ми знаємо, що правий екстремізм коштує не тільки людських життів, а й руйнує демократію", - підкреслив він.