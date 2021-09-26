 Мекленбург-Передня Померанія: явка нижча ніж 2017 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Новини

Мекленбург-Передня Померанія: явка нижча ніж 2017 року

У Мекленбурзі-Передній Померанії, де також обирають ландтаг, явка нижча ніж на попередніх виборах. Чиновники пояснюють можливу різницю активнішим голосуванням поштою.

Через вищу частку тих, хто голосує поштою, показник явки на дільницях може бути меншим

Через вищу частку тих, хто голосує поштою, показник явки на дільницях може бути меншим, кажуть чиновники

На подвійних виборах у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, де в неділю, 26 вересня, виборці обирають депутатів до Бундестагу й до земельного парламенту - Ландтагу - до 14:00 на виборчих дільницях проголосували 32,5 відсотка виборців, що мають право голосу. Про це повідомила голова земельної виборчої комісії Ґудрун Бенайке (Gudrun Beneicke). Нинішній показник явки на цю годину в цій федеральній землі дещо нижчий ніж попередні рази.

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Приміром, на федеральних виборах 2017 року до 14:00 явка становила 37,3 відсотка, а на виборах до земельного парламенту в 2016 році - 32,8 відсотка. Загалом явка на тих виборах становила 70,9 відсотка і 61,9 відсотка відповідно. Цього разу явка щодо виборів до земельного парламенту окремо не вказувалась на 14:00, оскільки відмінності з федеральними виборами були незначними.

Вища частка тих, хто голосує поштою

Утім, у земельній виборчій комісії пояснюють нинішній дещо нижчий показник явки тим, що цього разу очікується значно більша частка тих виборців, котрі голосуватимуть поштою. Виборчі дільниці працюватимуть у цій землі - так само, як і скрізь у Німеччині, - до 18:00 за місцевим часом.

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Нагадаємо, на цьогорічних виборах до Бундестагу право голосу у ФРН мають 60,4 мільйона виборців. У виборах беруть участь 47 партій - більше, ніж будь-коли з моменту возз'єднання Німеччини.

Крім федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, новий земельний парламент обирають також у Берліні.

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