Мекленбург-Передня Померанія: явка нижча ніж 2017 року

На подвійних виборах у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, де в неділю, 26 вересня, виборці обирають депутатів до Бундестагу й до земельного парламенту - Ландтагу - до 14:00 на виборчих дільницях проголосували 32,5 відсотка виборців, що мають право голосу. Про це повідомила голова земельної виборчої комісії Ґудрун Бенайке (Gudrun Beneicke). Нинішній показник явки на цю годину в цій федеральній землі дещо нижчий ніж попередні рази.

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Приміром, на федеральних виборах 2017 року до 14:00 явка становила 37,3 відсотка, а на виборах до земельного парламенту в 2016 році - 32,8 відсотка. Загалом явка на тих виборах становила 70,9 відсотка і 61,9 відсотка відповідно. Цього разу явка щодо виборів до земельного парламенту окремо не вказувалась на 14:00, оскільки відмінності з федеральними виборами були незначними.

Вища частка тих, хто голосує поштою

Утім, у земельній виборчій комісії пояснюють нинішній дещо нижчий показник явки тим, що цього разу очікується значно більша частка тих виборців, котрі голосуватимуть поштою. Виборчі дільниці працюватимуть у цій землі - так само, як і скрізь у Німеччині, - до 18:00 за місцевим часом.

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Нагадаємо, на цьогорічних виборах до Бундестагу право голосу у ФРН мають 60,4 мільйона виборців. У виборах беруть участь 47 партій - більше, ніж будь-коли з моменту возз'єднання Німеччини.

Крім федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, новий земельний парламент обирають також у Берліні.