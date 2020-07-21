Скандал навколо Wirecard: глава наглядового відомства ФРН йде у відставку

Голова німецького Федерального відомства з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) Фелікс Гуфельд (Felix Hufeld) подав у відставку на тлі скандалу навколо збанкрутілої німецької компанії Wirecard. Її керівництво, за даними правоохоронців, з 2015 року систематично підробляло фінансову звітність компанії і перебільшувало обсяги продажів, щоб приховати, що насправді їхній бізнес збитковий. Як повідомили в п'ятницю, 29 січня, в міністерстві фінансів ФРН, фінансовий регулятор Німеччини потребує реорганізації, "щоб більш ефективно виконувати свою наглядову функцію".

За словами глави мінфіну ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), BaFin надалі має отримати більше повноважень і прав на втручання в разі порушень. "Ми об'єднаємо заплановану організаційну реформу BaFin з новими кадровими перестановками", - наголосив Шольц. Додаткові подробиці щодо цього, як очікується, стануть відомі наступного тижня.

Wirecard допомагала проводити платежі в сірій зоні інтернету

Компанія Wirecard, заснована в 1999 році, побудувала бізнес на еквайрингу - посередницьких послугах між власниками кредитних і дебетових карт, банками і продавцями. Спочатку вона допомагала проводити платежі в сірій зоні інтернету, за які більш солідні компанії не хотіли братися: розрахунки в онлайн-казино і на порносайтах. Вершиною успіху Wirecard стало приєднання компанії до еліти німецького бізнесу у вересні 2018 року: включення в топ-30 головного біржового індексу Німеччини - DAX.

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Після аудиту Wirecard визнала, що записала в актив 1,9 мільярда євро з неіснуючих банківських рахунків. Курс її акцій на біржі обвалився, а сама вона оголосила про банкрутство. Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором назвало ситуацію "катастрофою" і "ганьбою". Міжнародне рейтингове агентство Moody's відкликало рейтинг Wirecard.

Можливий зв'язок Яна Марсалека з ГРУ

Колишнього топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека (Jan Marsalek) вважають ключовою фігурою в скандалі довкола компанії. Йому вдалося втекти з Німеччини, він був оголошений в розшук. За даними німецьких ЗМІ, він може перебувати в Білорусі або в Росії. Посольство Австрії в РФ стверджувало, що не має інформації про місцеперебування колишнього топменеджера. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначав, що в Кремлі нічого не відомо про "перевезення" Марсалека до Росії.

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Про те, що Марсалек міг бути пов'язаний з російськими спецслужбами, насамперед з Головним розвідувальним управлінням Генштабу (ГРУ), писав, зокрема, німецький тижневик Der Spiegel. Дані про це підкріплюють результати масштабного журналістського розслідування, в якому брали участь репортери декількох іменитих видань, вказали німецькі журналісти.

За твердженням співробітників розслідувального порталу Bellingcat, вони мали дані про те, що російські спецслужби виявляли підвищену цікавість до Яна Марсалека, а з початку 2015 року Федеральна служба безпеки (ФСБ) нібито відстежувала і об'єднувала в одній зі своїх баз даних інформацію про всі його міжнародні поїздки.