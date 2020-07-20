 Суд Мюнхена відкрив провадження у справі про банкрутство Wirecard | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

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Новини

Суд Мюнхена відкрив провадження у справі про банкрутство Wirecard

Компанія звернулась до суду з заявою про власну неплатоспроможність після того, як аудитори виявили в неї фінансову діру у розмірі 1,9 мільярда євро. За даними ЗМІ, один з топменеджерів Wirecard втік до Росії.

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Адміністративний суд Мюнхена у вівторок, 25 серпня, відкрив провадження у справі про банкрутство платіжного провайдера Wirecard та шести його "доньок".

Компанія сама звернулась наприкінці червня до суду з заявою про неплатоспроможність, оскільки аудитори виявили у Wirecard фінансову діру у розмірі 1,9 мільярда євро. Сама ж компанія вказувала ці кошти у фінансових звітах як активи. 

Як повідомив арбітражний управляючий, понад половина зі 1300 співробітників Wirecard отримали повідомлення про звільнення.

Кредитори можуть заявляти вимоги до компанії до 20 жовтня. За прогнозом аналітиків, задоволеними можуть бути менше десятої частини їхніх вимог. Крах Wirecard може стати першим випадком банкрутства німецької компанії, що входила до фондового індексу DAX.

Справа про комерційне шахрайство

В червні німецькі правоохоронці заарештували колишнього виконавчого директора та двох членів ради директорів Wirecard за "комерційне шахрайство". Всі вони, а також ще один підозрюваний, який є керуючим директором Cardsystems Middle East FZ-LLC, дочірньої компанії Wirecard у Дубаї, підозрюються в "завищенні балансу і обсягу доходів шляхом фальсифікації даних компанії". Прокуратура проводить відповідне розслідування справи про шахрайство щодо менеджменту компанії.  

Шкода, спричинена шахрайськими діями Wirecard банкам-кредиторам та інвесторам, попередньо оцінюється у 3,2 мільярда євро. 

Топменеджер пов'язаний з російськими спецслужбами?

Член ради директорів Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), якого вважають ключовою ланкою шахрайської схеми, безслідно зник. Британська газета Financial Times писала, що він неодноразово хвалився лондонським банкірам своїми зв'язками у спецслужбах і знанням формули отрути "Новачок", а також іншими подробицями отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Видання Spiegel повідомляло, що Марсалек ніби часто відвідував РФ та що ним цікавились в ФСБ РФ. Припускалось, що він міг співробітничати з російськими спецслужбами і навіть прцювати на них. 

Згодом німецьке видання Handelsblatt з посиланням на підприємницькі, судові та дипломатичні кола повідомило, що, імовірно, Марсалек переховується десь у Підмосков'ї під наглядом співробітників головного розвідувального управління генштабу РФ.

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