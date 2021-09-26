 День виборів минув: якими є неофіційні попередні результати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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День виборів минув: якими є неофіційні попередні результати

Станом на пізній вечір 26 вересня соціал-демократи випереджають консервативний блок ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу.

Головний кандидат СДПН Олаф Шольц реагує на результати виборів до Бундестагу

Головний кандидат СДПН Олаф Шольц реагує на результати виборів до Бундестагу

На виборах до Бундестагу Німеччини попереду перебуває Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). У ніч на понеділок, 27 вересня, вона набирає 25,8 відсотка голосів, а консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) - 24,1 відсотка, що є найнижчим показником за всю історію блоку. Про це свідчать неофіційні попередні результати, які публікує соціологічна служба Infratest dimap на замовлення телерадіокомпанії ARD.

На третьому місці опівночі партія "Союз 90/Зелені", що набирає 14,6 відсотка голосів. Вільна демократична партія (ВДП) отримує 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,5 відсотка. За даними Infratest dimap, у Бундестаг наразі також проходить Ліва партія - за неї проголосували 5 відсотків виборців.

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Згідно з цим прогнозом, СДПН отримає у Бундестазі 205 місць, ХДС/ХСС - 194, Зелені - 116 місць, ВДП матиме 91 мандат, АдН - 84 місця, а Ліву партію представлятимуть у парламенті 39 законодавців.

Увага! Дані інфографіки оновлюються в режимі реального часу і можуть не відповідати даним, наведеним у матеріалі раніше: 

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Виборці активно проголосували поштою

Протягом декількох тижнів надходили повідомлення про рекордне число виборців, які проголосували поштою. Не виключено, що їхня частка може становити близько 40 відсотків. Одна з причин, через яку багато виборців вдались до такого виду голосування, - пандемія COVID-19.

Громадяни ФРН обрали депутатів 20-го за рахунком Бундестагу. Через кілька тижнів законодавці мають обрати нового канцлера Німеччини, який затим сформує уряд.

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Нагадаємо, на цьогорічних виборах до Бундестагу право голосу у ФРН мали 60,4 мільйона виборців. У виборах взяли участь 47 партій - більше, ніж будь-коли з моменту возз'єднання Німеччини. 

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