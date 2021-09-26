День виборів минув: якими є неофіційні попередні результати

На виборах до Бундестагу Німеччини попереду перебуває Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). У ніч на понеділок, 27 вересня, вона набирає 25,8 відсотка голосів, а консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) - 24,1 відсотка, що є найнижчим показником за всю історію блоку. Про це свідчать неофіційні попередні результати, які публікує соціологічна служба Infratest dimap на замовлення телерадіокомпанії ARD.

На третьому місці опівночі партія "Союз 90/Зелені", що набирає 14,6 відсотка голосів. Вільна демократична партія (ВДП) отримує 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,5 відсотка. За даними Infratest dimap, у Бундестаг наразі також проходить Ліва партія - за неї проголосували 5 відсотків виборців.

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Згідно з цим прогнозом, СДПН отримає у Бундестазі 205 місць, ХДС/ХСС - 194, Зелені - 116 місць, ВДП матиме 91 мандат, АдН - 84 місця, а Ліву партію представлятимуть у парламенті 39 законодавців.

Увага! Дані інфографіки оновлюються в режимі реального часу і можуть не відповідати даним, наведеним у матеріалі раніше:

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Виборці активно проголосували поштою

Протягом декількох тижнів надходили повідомлення про рекордне число виборців, які проголосували поштою. Не виключено, що їхня частка може становити близько 40 відсотків. Одна з причин, через яку багато виборців вдались до такого виду голосування, - пандемія COVID-19.

Громадяни ФРН обрали депутатів 20-го за рахунком Бундестагу. Через кілька тижнів законодавці мають обрати нового канцлера Німеччини, який затим сформує уряд.

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Нагадаємо, на цьогорічних виборах до Бундестагу право голосу у ФРН мали 60,4 мільйона виборців. У виборах взяли участь 47 партій - більше, ніж будь-коли з моменту возз'єднання Німеччини.