Лідер німецьких лібералів виступає за більш точкові санкції проти Росії

Євросоюзу слід застосовувати щодо Росії більш адресні санкції. Про це голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив в інтерв'ю медіакомпанії DW, опублікованому в четвер, 2 вересня.

Він зазначив, що дійшов такого висновку після розмов з представниками ліберальної російської опозиції, в тому числі Олексієм Навальним.

ВДП виступає за так званий "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції, підкреслив Лінднер. За його словами, результатом подібних заходів для прибічників нинішнього російського режиму можуть стати індивідуальні обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати власність або рахунки за кордоном.

За його словами, такі обмеження, як видається, були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які позначаються на всіх жителях Росії і навіть "дозволяють Путіну видавати себе за жертву". При цьому він підтримав продовження чинних штрафних заходів щодо Москви.

"Північний потік - 2": лідер ВДП закликав враховувати інтереси України

Лінднер не оминув і питання будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Лідер німецьких лібералів особливо наголосив на необхідності враховувати інтереси України. Слід виключити загрозу "шантажу України Росією в питанні поставок газу", підкреслив він.

Лінднер пов'язав ув'язнення Навального з питанням поліпшення відносин з РФ

Про поліпшення економічних відносин з РФ можна буде говорити лише після того, як Москва змінить свою політику, вважає Лінднер. Поки Навальний ув'язнений, пріоритетною темою повинні бути жорсткіші індивідуальні санкції, а не налагодження економічних зв'язків, вважає лідер німецьких лібералів.

Голова ВДП назвав Європу "будинком", в якому панують "хороші взаємини". Росії слід "дотримуватися правил внутрішнього розпорядку" цього "будинку", зазначив він.