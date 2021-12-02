У Берліні урочисто провели Меркель з посади канцлерки ФРН
На урочистій церемонії військовий оркестр виконав пісню, що була хітом у часи юності Анґели Меркель. Традиція таких проводів з посади сягає XVI століття і вважається найвищим проявом поваги Бундесверу до цивільної особи.
Церемонія прощання Анґели Меркель з посадою
У Берліні у дворі міністерства оборони увечері четверга, 2 грудня, відбулася урочиста церемонія прощання Анґели Меркель (Angela Merkel) з посадою канцлерки Німеччини. Захід "Велика вечірня зоря" (Der Große Zapfenstreich) через антикоронавірусні обмеження провели в обмеженому форматі. На церемонії були присутні близько 200 осіб, у тому числі - 52 особи, які обіймали посади міністрів в урядах, які очолювала за 16 років правління Меркель.
Меркель подякувала медикам
У своїй промові Меркель ще раз подякувала всім, хто надавав допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу. "Я хотіла б подякувати всім, хто всіма силами бореться з пандемією", - сказала вона, згадавши лікарів та медперсонал, а також "руки допомоги в гуманітарних організаціях та Бундесвері".
Водночас Меркель розкритикувала тих, хто, заперечуючи наукові дані, сіє ворожнечу у зв'язку з пандемією: "Там, де ненависть і насильство вважаються законним засобом відстоювання інтересів, лежать межі нашої толерантності як демократів".
Пісня з колишньої НДР
За бажанням Анґели Меркель поряд із християнським гімном XVIII століття "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") оркестр Бундесверу виконав під час церемонії пісні відомих німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини - композицію "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") актриси та співачки Гільдеґард Кнеф (Hildegard Knef) та шлягер 1970-х років "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") культової панк-рок виконавиці з колишньої НДР Ніни Гаґен (Nina Hagen).
Вибір останньої композиції Меркель пояснила тим, що ця пісня асоціюється з її юністю. Крім того, це пісня не просто з колишньої НДР, а з виборчого округу в землі Мекленбург - Передня Померанія, від якого вона багато разів обиралася до Бундестагу. До цього округу належить острів Гіддензе в Балтійському морі, і в пісні Ніни Гаґен є рядок про нього: "Ще стояла обліпиха на пляжі Гіддензе" (Noch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee).
Прояв поваги
Запалення смолоскипів військовими - одна із традицій церемонії
Урочистий військовий церемоніальний акт "Велика вечірня зоря" вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Крім федеральних канцлерів, цей звичай також використовується для вшанування федеральних президентів та міністрів оборони під час їхнього звільнення з посад. Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері та складається з кількох музичних композицій. Крім того, за традицією запалюють смолоскипи.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Анґела Меркель народилася у 1954 році в Гамбурзі у Західній Німеччині, але вже за кілька місяців родина переїхала до НДР: батько-священик вирушив до нового місця роботи. 1957 року вони поселилися у бранденбурзькому регіоні Уккермарк у місті Темплін, де Анґела Доротея Каснер, як тоді звучало її повне ім'я, виросла та закінчила школу.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Це фото було зроблене в Темпліні в 1971 році. Майбутня федеральна канцлерка Німеччини тут у другому ряду в центрі.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Батько Анґели Меркель Горст Каснер був євангелічним теологом та пастором. У Темпліні він брав участь у створенні центру для підготовки протестантських священиків - пасторського коледжу, потім керував його роботою, а також проводив служби та читав проповіді у цій старенькій фахверковій церкві.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Ця світлина пастора Каснера зроблена в Темпліні у 2004 році. Він усе життя прослужив священником. У 85-річному віці, незадовго до смерті, ще вінчав молодят.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
У 1957 році сім'я Каснерів поселилася у невеликій квартирі під самим дахом у цьому будинку на території інтернату для інвалідів, що належить одному з благодійних церковних фондів. Після ремонту зовнішній вигляд будівлі змінився: раніше фасад був цегляний.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Інтернат досі існує. Так виглядає під'їзд у будинку, де виросла Анґела Меркель, і двері до тієї самої квартири Каснерів. Пізніше у майбутньої очільниці німецького уряду з'явилася окрема квартира поверхом нижче.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
2005 року в день обрання їхньої доньки канцлеркою ФРН Горст Каснер (1926-2011 роки) та Герлінд Каснер (1928-2019 роки) були присутні на гостьовій трибуні в будівлі Рейхстагу. Але взагалі на публічних заходах вони з'являлися вкрай рідко.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Темплін розташований у землі Бранденбург приблизно за 100 кілометрів на північ від Берліна. Хоча населення міста становить загалом близько 16 тисяч осіб, за своєю площею це місто займає восьме місце в Німеччині. Тобто за територією воно більше, ніж, наприклад, Дрезден, Бремен чи Мюнхен. Ось як просторо навколо тутешньої ратуші.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Перша письмова згадка про Темплін датована 1270 роком. Як видно на цій фотографії, у місті збереглася частина муру середньовічної фортеці та багато старих фахверкових будиночків.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Анґела Меркель залишила Темплін після закінчення школи у 1972 році, коли вона почала вивчати фізику в Лейпцигу. Після цього бувала тут лише час від часу, навідуючи батьків. Однак уже багато років неподалік розташоване офіційне друге місце проживання нинішньої канцлерки ФРН.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Увесь регіон Уккермарк Меркель називає своєю батьківщиною. Саме тут у невеличкому селі Гоенвальде поблизу Темпліна ще до обрання на посаду голови уряду Німеччини в Анґели Меркель з'явився будинок, який заведено називати дачею канцлерки. Ця світлина була зроблена в Темпліні 2019 року під час церемонії з нагоди присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки міста.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
На відміну від будинку в Берліні, де розташована квартира канцлерки, її приватний будинок зараз більше не дозволяють фотографувати - із міркувань безпеки. Тому всім знімкам в інформаційних агентствах уже досить багато років. Як повідомляли німецькі ЗМІ, будинок зараз оточений соліднішим парканом. Поліцейські присутні по сусідству постійно, але на вулиці з'являються лише в разі необхідності.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
У самому селі Гоенвальде лише пара десятків будинків, немає ні магазину, ні кафе, ні пекарні, зате навколо - чудова природа, багато можливостей для прогулянок та купання в озерах. Як вдалося дізнатися газеті Rheinische Post, іноді Меркель запрошує покупатися своїх гостей - принаймні про це якось розповідав колишній президент Німеччини Горст Келер.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
За неофіційними свідченнями, Анґела Меркель дуже любить пригощати своїх гостей в Гоенвальде тим, що готує сама, зокрема, з вирощеного у власному городі. Картоплю саджає, але зі цвітною капустою, наприклад, не зв'язується - через всюдисущих равликів, на боротьбу з якими у канцлерки часу не вистачає. Кажуть, що господині будинку особливо вдається яблучний пиріг.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Залишаючи батьківщину Анґели Меркель - бранденбурзький регіон Уккермарк, придивімося до надпису на цьому будинку в Темпліні. Це слова католицького святого Франциска: "Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе".