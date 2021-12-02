У Берліні урочисто провели Меркель з посади канцлерки ФРН

У Берліні у дворі міністерства оборони увечері четверга, 2 грудня, відбулася урочиста церемонія прощання Анґели Меркель (Angela Merkel) з посадою канцлерки Німеччини. Захід "Велика вечірня зоря" (Der Große Zapfenstreich) через антикоронавірусні обмеження провели в обмеженому форматі. На церемонії були присутні близько 200 осіб, у тому числі - 52 особи, які обіймали посади міністрів в урядах, які очолювала за 16 років правління Меркель.

Меркель подякувала медикам

У своїй промові Меркель ще раз подякувала всім, хто надавав допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу. "Я хотіла б подякувати всім, хто всіма силами бореться з пандемією", - сказала вона, згадавши лікарів та медперсонал, а також "руки допомоги в гуманітарних організаціях та Бундесвері".

Анґела Меркель на церемонії в Берліні

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Водночас Меркель розкритикувала тих, хто, заперечуючи наукові дані, сіє ворожнечу у зв'язку з пандемією: "Там, де ненависть і насильство вважаються законним засобом відстоювання інтересів, лежать межі нашої толерантності як демократів".

Пісня з колишньої НДР

За бажанням Анґели Меркель поряд із християнським гімном XVIII століття "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") оркестр Бундесверу виконав під час церемонії пісні відомих німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини - композицію "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") актриси та співачки Гільдеґард Кнеф (Hildegard Knef) та шлягер 1970-х років "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") культової панк-рок виконавиці з колишньої НДР Ніни Гаґен (Nina Hagen).

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Вибір останньої композиції Меркель пояснила тим, що ця пісня асоціюється з її юністю. Крім того, це пісня не просто з колишньої НДР, а з виборчого округу в землі Мекленбург - Передня Померанія, від якого вона багато разів обиралася до Бундестагу. До цього округу належить острів Гіддензе в Балтійському морі, і в пісні Ніни Гаґен є рядок про нього: "Ще стояла обліпиха на пляжі Гіддензе" (Noch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee).

Прояв поваги

Запалення смолоскипів військовими - одна із традицій церемонії

Урочистий військовий церемоніальний акт "Велика вечірня зоря" вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Крім федеральних канцлерів, цей звичай також використовується для вшанування федеральних президентів та міністрів оборони під час їхнього звільнення з посад. Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері та складається з кількох музичних композицій. Крім того, за традицією запалюють смолоскипи.

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