 Меркель не збирається займатися політикою після виходу на пенсію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2021

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Меркель не збирається займатися політикою після виходу на пенсію

Чинна німецька канцлерка Анґела Меркель не планує займатися політикою після завершення роботи на посаді. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона сказала, що спершу хоче "відпочити", а також назвала найбільші виклики в роботі.

Анґела Меркель

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Анґела Меркель

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після завершення роботи на посаді не планує займатися політикою. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW, опублікованому в неділю, 7 листопада.

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні", - сказала Меркель. Чинна голова німецького уряду зазначила, що "ще не знає", чим саме займатиметься після виходу на пенсію: "Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку".

Головними викликами роботи на посаді федерального канцлера Меркель назвала так звану кризу біженців у Німеччині 2015 року, коли до країни прибули понад мільйон шукачів притулку, а також нинішню пандемію коронавірусної хвороби. "Це, мабуть, події, де стає очевидним їхній вплив на людей, де доводиться мати справу з людськими долями", - сказала політикиня.

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З огляду на спірне рішення пустити до Німеччини біженців, переважно з Сирії та Іраку, які застрягли в інших країнах ЄС у 2015 році, Меркель зазначила, що німецьке суспільство загалом "впоралося" з цим викликом. Водночас чиннна голова німецького уряду вважає, що "не все пройшло гладко". "Були й сумні інциденти - якщо згадати події новорічної ночі у Кельні (з 2015 на 2016 рік. - Ред.), які, можливо, врізалися в пам'ять", - сказала вона. Утім, Європа, на думку Меркель, ще не впоралася з тим, аби "усунути причини, які спонукають людей ставати біженцями". "Ми ще не досягли, щоб у Європі була єдина система надання мігрантам притулку", - зазначила вона.

Меркель, чиї офіційні повноваження на посаді канцлера Німеччини завершилися наприкінці жовтня, очолювала німецький уряд з 2005 року. Більшість часу її блок ХДС/ХСС формував коаліцію з соціал-демократами. На останніх виборах до Бундестагу, що відбулися у вересні цього року, Меркель не висувала свою кандидатуру. Її ймовірним наступником на посаді канцлера стане соціал-демократ Олаф Шольц, що очолює зараз міністерство фінансів Німеччини. Його партія перемогла на виборах та прагне сформувати коаліцію з Зеленими та ліберальною Вільною демократичною партією. Сторони поставили собі за мету сформувати уряд уже в першій половині грудня.

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Докладно

Анґела Меркель під час інтерв'ю з кореспондентом DW

Анґела Меркель в ексклюзивному інтерв'ю DW

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