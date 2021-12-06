Німецький політик проти запуску "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну

Кандидат на посаду глави Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" у разі військової ескалації на російсько-українському кордоні. Про це він заявив у інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland, оприлюдненому в понеділок, 6 грудня.

"Якщо дійсно дійде до війни, то я не можу уявити, що газопровід підключать до мережі", - сказав він. Водночас Реттґен підкреслив, що "ми не маємо перетворювати на предмет санкцій все, що схвалено". Він зазначив, що Німеччина, "на жаль, поставила себе у ситуацію, коли вона отримує 50 відсотків свого газу з Росії".

Однак політик виключив військову відповідь НАТО у разі вторгнення російських військ в Україну. "НАТО не вестиме війну з Путіним", - наголосив він. Реттґен також заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні. "Уряд, що йде, ухвалив таке рішення. Від нового уряду я не чекаю нічого іншого", - додав він.

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Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Нагадаємо, 3 грудня американське видання The Washington Post з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що Росія розробляє план наступу на Україну одразу на кількох фронтах вже наступного року. Зокрема, плани Москви "передбачають широке переміщення до ста батальйонних тактичних груп з приблизно 175 тисячами осіб, а також бронетехніки та артилерії", - сказав виданню представник адміністрації США на умовах анонімності.

Про дані американської розвідки, за якими РФ може задіяти до 175 тисяч військових для вторгнення в Україну, повідомила також агенція AP у суботу, 4 грудня. За цією інформацією, приблизно половина від цієї кількості військових уже перебуває поблизу кордону з Україною, а ймовірний наступ можливий вже на початку 2022 року.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, поки що невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

Президент США Джо Байден раніше повідомив, що готує заходи для ускладнення Росії реалізації ймовірних планів військового вторгнення в Україну. На 7 грудня запланований віртуальний саміт Байдена та російського президента Володимира Путіна, під час якого, зокрема, йтиметься про Україну.

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ на кордоні з Україною і закликають Росію до дипломатії. Натомість в Москві заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу і запевняють, що не зацікавлені у жодних конфліктах.