Глава європейської дипломатії Боррель перед візитом в Україну зателефонував генсеку НАТО Столтенбергу

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який з 4 по 6 січня перебуває з візитом в Україні, перед поїздкою зателефонував генеральному секретареві Організації Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити нарощування Росією військової потужності на українському кордоні. Про це у вівторок, 4 січня, повідомляє Європейська зовнішньополітична служба.

Окрім того, Боррель та Столтенберг обговорили проєкти двох договорів щодо гарантій безпеки, напрацьовані Росією та направлені США та країнам-членам НАТО.

"Верховний представник Боррелль підтвердив непохитну підтримку ЄС суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосив на необхідності деескалації напруги та повного виконання Мінських домовленостей. Він підкреслив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме великі наслідки та серйозну ціну", - ідеться у заяві.

Крім того, сторони обговорили підготовку до засідання Ради НАТО-Росія, яке заплановане на 12 січня. "Верховний представник наголосив, що будь-яке обговорення безпеки в Європі має ґрунтуватися на зобов'язаннях ОБСЄ і ООН і зміцнювати їх", - передають зміст розмови в зовнішньополітичній службі ЄС.

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Як зазначив потім Столтенберг у Twitter, на засіданні Ради НАТО-Росія будуть обговорюватися питання, пов'язані з європейською безпекою, особливо - військова активність на кордоні України і РФ. "Порядок денний для змістовного діалогу в інтересах нас усіх", - зазначив він.

Вимоги РФ щодо гарантій безпеки

Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало пакет вимог щодо гарантій безпеки, який передбачає, серед іншого, відмову НАТО від подальшого розширення на схід та включення до свого складу України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких вони можуть уразити територію інших учасників угоди.

У США у відповідь заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою висловив готовність до розмови з Москвою у контексті її вимог гарантій безпеки. У той же час глава Альянсу відкинув ідеї щодо можливого неприйняття до складу НАТО окремих держав.

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Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

За оцінками аналітиків з розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), опублікованими 30 грудня, Росія не припиняє стягувати війська до кордону з Україною. За їхніми даними, на кордоні збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, яка перекидається, розширюється.