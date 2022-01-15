Глави МЗС Німеччини та Франції спільно відвідають лінію розмежування на Донбасі

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Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Дріан мають намір найближчим часом вирушити зі спільним візитом до України. Планується, що поїздка очільників МЗС Німеччини та Франції на Донбас відбудеться не пізніше лютого.
Німеччина та Франція планують нову спробу посередництва між Росією та Україною. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та її французький колега Жан-Ів Ле Дріан мають намір найближчим часом відвідати лінію розмежування на Донбасі. Про це Ле Дріан оголосив у п'ятницю, 14 січня, за підсумками зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн ЄС у французькому Бресті. Після кібератаки на Україну НАТО, ЄС та Берлін пообіцяли Києву свою допомогу.
За словами Ле Дріана, поїздка до України запланована "найближчими днями". В оточенні міністра уточнили, що вона має відбутися не пізніше лютого. "Пані Бербок спочатку вирушить до України в рамках свого першого офіційного візиту на посаді глави МЗС, а потім підготує спільний французько-німецький візит до лінії розмежування", - заявив Жан-Ів Ле Дріан.
Анналена Бербок 17 січня має зустрітися у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї заплановано зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. За словами Бербок, вона хоче використати "канали комунікації на різних рівнях". У той же час на зустрічі у Бресті міністерка зазначила, що це вимагатиме витривалості, терпіння та "міцних нервів".
Конфлікт навколо України став головною темою зустрічі міністрів оборони та закордонних справ держав-членів ЄС у французькому Бресті. Захід та Київ уже багато місяців звинувачують Москву у стягуванні десятків тисяч військовослужбовців до українського кордону. Вони підозрюють Кремль у підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
10 січня переговори з питань безпеки пройшли між РФ і США. За їх підсумками російська сторона повідомила, що досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО не вдалось.
12 січня НАТО вперше за два з половиною роки провело засідання ради з РФ. На ньому Росія представила свої вимоги щодо "гарантій безпеки", але в Альянсі відповіли, що не готові до компромісів щодо складу НАТО. В організації вважають, що РФ спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоб загроза вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.
13 січня за участі РФ відбулося засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). На ньому США засумнівались, що цього тижня вдасться досягнути конкретних результатів, і підкреслили, що основна мета - налагодити діалог. У відповідь Росія застерегла Захід від затягування переговорів, погрожуючи можливістю "погіршення ситуації з безпекою всіх без винятку держав".
Тим часом США і Європейський Союз погрожують Росії найжорсткішими санкціями в разі нападу на Україну. У Кремлі деякі з них, наприклад, персональні санкції США щодо президента РФ Володимира Путіна, прирівнюють до розриву відносин між країнами.