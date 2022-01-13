Голова ОБСЄ: В Європі найвища загроза виникнення війни за 30 років

Чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау попередив про загрозу війни в Європі під час засідання постійної ради ОБСЄ в четвер, 13 січня, присвяченого питанням європейської безпеки, зокрема кризі навколо України та вимогам Росії щодо так званих "безпекових гарантій".

"Здається, що ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз вищий, ніж будь-коли раніше за останні 30 років", - цитує його слова з відкриття засідання агенція Reuters. Рау не конкретизував, що йдеться про Росію, але перерахував низку конфліктів, до яких вона причетна.

"Протягом кількох тижнів ми стикаємося з перспективою великої військової ескалації у Східній Європі", - зауважив він. Голова ОБСЄ закликав зосередитися на мирному врегулюванні конфлікту навколо України.

Рау їде на Донбас

Дипломат виступив перед представниками 57 країн, включно з РФ, та закликав використовувати формат ОБСЄ для зниження регіональної напруги. Нинішня криза "загрожує стабільності та безпеці всієї європейської системи", наголосив Рау.

Після завершення засідання він повідомив, що свою першу закордонну поїздку на посаді голови ОБСЄ здійснить до України. "Безумовно, я відвідаю східну частину країни, щоб з'ясувати на місці, яка там ситуація", - сказав Рау на пресконференції.

США сумніваються в результаті, а РФ погрожує погіршенням

Тим часом постійний представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання висловив сумнів, що у форматі організації цього тижня вдастся досягнути конкретних результатів. "Наша основна мета - це в принципі налагодити діалог", - сказав він.

Водночас постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич застеріг Захід від спроб затягнути переговори з питань безпеки, погрожуючи можливістю погіршення ситуації. "Хочемо відкрито і чесно попередити: будь-які спроби "замотати" змістовний переговорний процес щодо гарантій безпеки в рамках діалогу Росії зі США і НАТО, або вихолостити його до ступеня безглуздого обміну позиціями "по колу", може призвести до неминучого погіршення ситуації з безпекою всіх без винятку держав", - заявив він.

Дипломатичний марафон

Напередодні засідання ОБСЕ, 12 січня, вперше за два з половиною роки пройшла рада Росія - Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Там РФ представила свої пропозиції щодо питань безпеки, які включають вимогу до НАТО не розширятись, зокрема й не приймати до свого складу Україну. Втім, в Альянсі відповіли, що не готові до компромісів з цього питання.

Раніше, 10 січня, безпекові перемовини пройшли між РФ і США. За їх підсумком російська сторона повідомила, що Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО.

В Альянсі вважають, що РФ спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Тим часом США і Європейський Союз погрожують Росії найжорсткішими санкціями в разі нападу на Україну.

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