Глава МЗС Німеччини їде з візитами до Києва та Москви

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у понеділок, 17 січня, завітає з візитом до Києва на запрошення глави міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Цю інформацію в четвер, 13 січня, DW підтвердив речник українського МЗС Олег Ніколенко. Раніше про візит Бербок до Києва повідомило видання "РБК-Україна". За його даними, основними темами зустрічей стануть зміцнення двосторонньої співпраці, протидія енергетичним загрозам, підтримка України на тлі агресивних дій РФ, активізація мирного врегулювання конфлікту й відновлення роботи "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в четвер повідомила, що 18 січня Бербок прибуде з візитом до Москви, де проведе переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. За її словами, міністри вперше зустрінуться особисто та обговорять пропозиції РФ щодо питань безпеки, які включають вимогу до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не розширятись і не приймати до свого складу Україну.

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Дипломатичний марафон

10 січня безпекові переговори пройшли між РФ і США. За їх підсумком російська сторона повідомила, що досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО не вдалось.

12 січня НАТО вперше за два з половиною роки провела засідання ради з РФ. На ньому Росія представила свої вимоги щодо "гарантій безпеки", але в Альянсі відповіли, що не готові до компромісів щодо складу НАТО. В організації вважають, що РФ спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоб загроза вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.

13 січня за участі РФ відбулося засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). На ньому США засумнівались, що цього тижня вдастся досягнути конкретних результатів і підкреслили, що основна мета - налагодити діалог. У відповідь Росія застерегла Захід від затягування переговорів, погрожуючи можливістю "погіршення ситуації з безпекою всіх без винятку держав".

Тим часом США і Європейський Союз погрожують Росії найжорсткішими санкціями в разі нападу на Україну. В Кремлі деякі з них, наприклад персональні санкції США щодо президента РФ Володимира Путіна, прирівнюють до розриву відносин між країнами.