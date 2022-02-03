 Пентагон: У Росії є план сфальсифікувати напад України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2022

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Новини

Пентагон: У Росії є план сфальсифікувати напад України

У Росії є план фабрикації нападу України на російську територію чи "російськомовне населення" для виправдання потенційної атаки на Україну, повідомили в Пентагоні.

Будівля Пентагону - оборонного відомства США, Вашингтон

Будівля Пентагону - оборонного відомства США, Вашингтон

Влада США заявляє про наявність у Росії плану організувати фальшиву атаку України на "російську державну територію чи російськомовне населення" з метою виправдати потенційний напад у відповідь з боку Москви. Про це сказав офіційний представник Пентагону Джон Кірбі у четвер, 3 лютого, з посиланням на дані американської розвідки. Частиною цієї атаки, за словами Кірбі, може стати випущений Росією пропагандистський ролик зі сфабрикованими "зображеннями трупів та картинками руйнувань", повідомив він журналістам. США поділилися наявною в них інформацією про російські плани зі спецслужбами України та інших європейських країн.

За словами представника Пентагону, частина плану Росії полягає у тому, аби начебто українська військова техніка на відео виглядала так, нібито вона походить із країн Заходу.

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Про можливість підготовки провокації Росією, одним з елементів якої є пропагандистське відео, у четвер також повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, США оприлюднюють дані розвідки для того, аби викрити масштаби дій Росії щодо дестабілізації ситуації в України та відрадити Росію від подальшої агресії. "Наша мета у всьому цьому - відвернути вторгнення, відвернути цього роду дії", - сказав Прайс. 

Нарощування військ РФ біля кордонів України

Захід та Україна звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО, що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Північноатлантичного Альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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