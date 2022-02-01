Блінкен закликав Росію відвести війська від кордонів України

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
У телефонній розмові з главою МЗС Росії Лавровим держсекретар США Блінкен закликав Москву негайно розпочати деескалацію кризи навколо України. Того ж дня Путін звинуватив Захід в "ігноруванні занепокоєнь РФ".
Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію "негайно відвести війська та військову техніку від кордонів України". Про це у вівторок, 1 лютого, повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. За його словами, держсекретар США заявив, що "РФ має негайно вжити заходів для деескалації" і підкреслив, що "російське вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки". Він висловив сподівання, що Росія "обере шлях дипломатії" у вирішенні кризи навколо України.
У бесіді з Лавровим Блінкен знову нагадав про підтримку Вашингтоном "суверенітету та територіальної цілісності України", а також про те, що будь-яка країна світу має право "самостійно визначати зовнішню політику та вступати до альянсів". У цьому випадку йдеться про прагнення України приєднатися до НАТО, проти чого різко виступає Росія.
Крім того, Блінкен заявив про готовність Вашингтона "продовжувати діалог з Москвою щодо тем, що викликають стурбованість у сфері безпеки, як на двосторонній основі, так і разом з союзниками і партнерами", йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
Своєю чергою, Сергій Лавров зазначив, що Москва наполягатиме на поясненні того, чому Захід не хоче виконувати зобов'язання щодо неподільності безпеки, взяті в рамках ОБСЄ. За його словами, це одна з ключових вимог Росії. "Тоні Блінкен погодився з тим, що тут є предмет для подальшої розмови. Подивимося, як підуть справи", - йдеться у відеозверненні, поширеному МЗС РФ.
Як зауважив агентству AFP представник Держдепартаменту США, який побажав залишитися неназваним, у розмові міністрів не було жодних ознак того, що Росія готова до розрядки ситуації навколо України. "Ніщо з того, що ми чули, не вказує на деескалацію у найближчі кілька днів", - сказав він.
Того ж дня президент РФ Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що він намагається гарантувати безпеку одних країн за рахунок інших. При цьому "проігноровані принципові російські занепокоєння", сказав Путін журналістам у вівторок після переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
У контексті письмових відповідей США та НАТО на російські безпекові вимоги Путін заявив, що в Росії "не побачили адекватного врахування трьох ключових вимог щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року, коли було підписано основний акт Росія-НАТО".
Читайте також: Росія бачить у відповіді США "не дуже багато приводів для оптимізму"
Кремль хоче продовжити тиснути на Україну через "ЛНР" та "ДНР" та уникнути при цьому жорстких санкцій Заходу. Костянтин Еггерт вважає, що певний шанс досягти цього у Путіна є.