Блінкен закликав Росію відвести війська від кордонів України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію "негайно відвести війська та військову техніку від кордонів України". Про це у вівторок, 1 лютого, повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. За його словами, держсекретар США заявив, що "РФ має негайно вжити заходів для деескалації" і підкреслив, що "російське вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки". Він висловив сподівання, що Росія "обере шлях дипломатії" у вирішенні кризи навколо України.

У бесіді з Лавровим Блінкен знову нагадав про підтримку Вашингтоном "суверенітету та територіальної цілісності України", а також про те, що будь-яка країна світу має право "самостійно визначати зовнішню політику та вступати до альянсів". У цьому випадку йдеться про прагнення України приєднатися до НАТО, проти чого різко виступає Росія.

США готові продовжувати діалог із Росією з питань безпеки

Крім того, Блінкен заявив про готовність Вашингтона "продовжувати діалог з Москвою щодо тем, що викликають стурбованість у сфері безпеки, як на двосторонній основі, так і разом з союзниками і партнерами", йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Своєю чергою, Сергій Лавров зазначив, що Москва наполягатиме на поясненні того, чому Захід не хоче виконувати зобов'язання щодо неподільності безпеки, взяті в рамках ОБСЄ. За його словами, це одна з ключових вимог Росії. "Тоні Блінкен погодився з тим, що тут є предмет для подальшої розмови. Подивимося, як підуть справи", - йдеться у відеозверненні, поширеному МЗС РФ.

Як зауважив агентству AFP представник Держдепартаменту США, який побажав залишитися неназваним, у розмові міністрів не було жодних ознак того, що Росія готова до розрядки ситуації навколо України. "Ніщо з того, що ми чули, не вказує на деескалацію у найближчі кілька днів", - сказав він.

Того ж дня президент РФ Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що він намагається гарантувати безпеку одних країн за рахунок інших. При цьому "проігноровані принципові російські занепокоєння", сказав Путін журналістам у вівторок після переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У контексті письмових відповідей США та НАТО на російські безпекові вимоги Путін заявив, що в Росії "не побачили адекватного врахування трьох ключових вимог щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року, коли було підписано основний акт Росія-НАТО".

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