 Макрон поговорив із Путіним та Зеленським про Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2022

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Новини

Макрон поговорив із Путіним та Зеленським про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив російському лідеру Володимиру Путіну, що щирий діалог "несумісний з ескалацією" навколо України. Кремль закидає Заходу "масштабне накачування" України озброєнням.

Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон

Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив російському лідеру Володимиру Путіну, що щирий діалог "несумісний з ескалацією" навколо України. Телефонна розмова лідерів відбулася в суботу, 12 лютого, з ініціативи Парижа. За даними французького телеканалу Europe1, переговори тривали 1 годину 40 хвилин.

У пресслужбі Єлисейського палацу зазначили, що Макрон повідомив свого співрозмовника про "стурбованість своїх європейських партнерів" та союзників. Обмін думками відбувся услід за переговорами, що проходили 7 лютого у Москві.

Президенти обговорили шляхи прогресу в реалізації мінських угод, а також умови безпеки та стабільності у Європі. Обидва політики "висловили готовність продовжувати діалог за цими двома пунктами", сказали в Єлисейському палаці.

Кремль: Відбувається "масштабне накачування" України озброєнням

У пресслужбі Кремля своєю чергою зазначили, що Путін знову звернув увагу Макрона "на відсутність змістовної реакціїСША та НАТО" на російські безпекові пропозиції.

Москва також нагадала, що раунд консультацій радників лідерів держав "нормандської четвірки" 10 лютого завершився у Берліні безрезультатно. В Кремлі вважають, що "під акомпанемент провокаційних спекуляцій про нібито заплановане російське "вторгнення" в Україну відбувається "масштабне накачування цієї країни сучасним озброєнням та створюються передумови для можливих агресивних дій українських силовиків на Донбасі".

Макрон подзвонив Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському після розмови Путіним, повідомив Зеленський.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України", - написав Зеленський в Twitter у суботу ввечері.

Президент зазначив, що вони з Макроном обговорили ситуацію з безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Крім того, сторони обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів. 

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