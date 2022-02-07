Макрон у Києві: Потрібен новий порядок, який влаштовував би всіх у Європі

Наступного дня після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним на тлі стягнення російських військ до кордонів України президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого прибув до Києва. Це перший візит французького лідера до України за 24 роки. Переговори із президентом України Володимиром Зеленським тривали дві години, після чого обидва лідери вийшли до преси з півторагодинною затримкою. Що важливого пролунало в їх заявах - в матеріалі DW.

"Мій намір - саме з цим я приїхав і до Москви, і до Києва - відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті", - заявив Макрон на спільному брифінгу за результатами переговорів із Зеленським. На думку французького лідера, зустрічі із Путіним та Зеленським вже наблизили до певного прогресу. Втім, шлях до деескалації та посилення безпеки полягає у виконанні мінських угод та створенні "нових механізмів гарантування безпеки", переконаний президент Франції.

Новий порядок у Європі?

"Перед нами стоїть дуже складне завдання на найближчі тижні. Це широкий діалог в інноваційному ключі з питань безпеки, який би для нас усіх створив новий безпеково-оборонний порядок, який влаштовував би усіх на континенті", - заявив Еммануель Макрон. Проте, що саме мається на увазі під новим порядком, французький лідер не уточнив.

Еммануель Макрон

Наразі він бачить можливість знайти шлях, "незалежно від того, яку архітектуру безпеки будемо обирати на майбутнє", щоб всі цінності були дотримані. Зокрема йдеться про суверенітет держав та суверенне право націй обирати, продовжив президент Франції. "Ми маємо повернутися до такого світопорядку, який повинен влаштовувати всіх", - наголосив лідер.

Макрон: Мінські угоди - єдиний шлях до миру

За його словами, виконання мінських домовленостей є єдиним шляхом, який дозволяє йти до стійкого миру. Макрон також зазначив, що у готовності виконувати ці домовленості його запевнив президент РФ під час переговорів 7 лютого.

"Також я почув сьогодні від вас, що ви теж готові виконувати ці угоди. Мені здається, що на сьогодні це єдиний шлях, який дасть змогу йти до сталого миру", - сказав Макрон.

Він додав, що мінські угоди діють "як інструмент захисту суверенітету та територіальної цілісності України", тому, на його думку, треба "просунутися далі для їх повного виконання".

Внести прояснення до мінських угод для уникнення "різночитання"

Водночас лідер Франції наголосив на важливості внести певні "прояснення" щодо комплексу заходів із виконання мінських угод, щоб уникнути "різночитання". За його словами, це може бути зроблено вже найближчими тижнями в рамках зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Читайте також: Зеленський заявив про 10 кроків реалізації мінських угод

Макрон також підтвердив зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" 10 лютого у Берліні. На думку президента Франції, процес обговорення виконання мінських домовленостей має просуватися "незалежно від того тиску, який сьогодні є на кордонах України".

Як зазначив президент Франції, РФ тисне на міжнародну спільноту, натомість Путін запевняє, що "Росія не є ініціатором ескалації".

Макрон закликає не применшувати напруженість ситуації

"Путін мене запевняв, що він не є ініціатором ескалації, що він лише реагує. Але при цьому ми бачимо бази російського контингенту в Білорусі, маневри, і все це він виправдовує ситуацією тиску і напруги", - сказав французький президент та закликав не применшувати напруженості обстановки, що склалася.

Зустріч Макрона та Путіна 7 лютого

Водночас Макрон привітав "виваженість та холоднокровність" української сторони в умовах накопичення російських військ біля кордонів держави.

Зеленський сподівається на зустріч лідерів нормандського формату

У своїй заяві президент Зеленський подякував французькому колезі за підтримку та наголосив на "спільному баченні" України та Франції актуальних загроз та безпекових викликів для України, Європи та світу. Крім того, мирний процес, як зазначив український лідер, був одним з ключових питань сьогоднішніх переговорів.

Водночас Україна очікує на конкретні кроки від президента РФ Путіна, які доведуть серйозність його намірів щодо деескалації, заявив президент Зеленський. Цим, за його словами, може стати участь Путіна в зустрічі лідерів країн нормандського формату.

Макрофінансова допомога для України

Крім того, важливим питанням двосторонньої зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних та насамперед інфраструктурних проєктів, зазначив Зеленський. Він подякував Макрону за виділення 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, яку, за словами українського лідера, використають для стабілізації української економіки. "Ми наразі уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - наголосив Зеленський.

Також український президент повідомив про інфраструктурні проєкти, які Україна реалізує разом із Францією. Йдеться про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро, 370 одиниць пожежної рятувальної техніки Desautel на суму 300 мільйонів євро, проєкт з будівництва патрульних катерів, а також спільний проєкт очищення питної води в Маріуполі й реконструкції водоканалу в місті Попасна, що на Луганщині.

До того ж, за словами Зеленського, у рамках військово-технічного співробітництва Україна та Франція підписали угоду про співпрацю між "Укроборонпромом" і французькою компанією Thales. Він додав, що також вже підписано спільну заяву "Укроборонпрому" з французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України.

Читайте також: Загроза вторгнення РФ: чи готові українці оборонятися