Путін доручив організувати соцвиплати мешканцям ОРДЛО з російськими паспортами

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив уряду забезпечити жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами соціальними виплатами. Про це йдеться у переліку доручень за підсумками грудневого засідання Ради з розвитку громадянського суспільства в прав людини, оприлюдненому на на сайті Кремля в суботу, 29 січня.

Зокрема, пропонується, щоб громадяни РФ, які мешкають у непідконтрольних українській владі районах Донецької та Луганської областей, мали можливість подати заяви на отримання виплат і пільг без реєстрації на території Росії. Такі заяви пропонують подавати через російський єдиний портал державних і муніципальних послуг.

Також Володимир Путін доручив "за необхідності подати пропозиції щодо зміни порядку надання відповідних соціальних виплат та пільг".

Окрім того, російський уряд разом з адміністрацією президента РФ та Центральною виборчою комісією повинні проаналізувати "практику реалізації активного виборчого права" громадян РФ, які не мають реєстрації за місцем проживання на території країни та отримали громадянство у спрощеному порядку.

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Роздача паспортів на Донбасі.

Росія в останні роки активно роздає власне громадянство мешканцям самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". В 2019 році Володимир Путін своїм указом істотно спростив процедуру отримання російських паспортів. Щоправда, як пишуть інформаційні ресурси "республік", наразі у російських документах, які видають місцевим жителям, не вказана реєстрація і отримати її можна лише, виїхавши на територію РФ.

Київ засудив ці кроки та закликав інші країни також не визнавати російські паспорти, видані жителям ОРДЛО

За даними Ради нацбезпеки й оборони України, російське громадянство отримали щонайменше 630 тисяч жителів ОРДЛО. Також у Росії заявляли, що на виборах депутатів Державної думи у вересні 2021 року проголосували понад 150 тисяч жителів непідконтрольного Донбасу з російськими паспортами.