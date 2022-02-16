 Зеленський: Ми не можемо констатувати відведення військ РФ від кордонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2022

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Новини

Зеленський: Ми не можемо констатувати відведення військ РФ від кордонів

Попри повідомлення про відведення частини військ РФ від українських кордонів Зеленський не бачить особливих змін у кількості військового контингенту Росії поблизу України.

Президент Зеленський

Президент Зеленський

Українська влада наразі не може констатувати відведення російських військ від українських кордонів. Таку заяву ввечері середи, 16 лютого, зробив президент України Володимир Зеленський в ефірі марафону єднання "#UAразом" під час включення з Маріуполя.

"Ми не бачимо поки що змін. Бачимо велике скупчення військ, воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші невеликі ротації. Я би не називав сьогодні ці ротації відведенням військ з боку Російської Федерації. Ми не можемо це констатувати", - зазначив президент і додав, що поки зарано робити висновки.

При цьому він наголосив, що ситуація на всіх ділянках кордону під контролем українських військових. 

Дипломатія працює на підвищення обороноздатності

Як зазначив президент, Україна й далі діятиме в політико-дипломатичній площині. "Дипломатія дуже непогано спрацювала щодо посилення озброєння української армії. Це також важливий результат", - вважає Зеленський.

Він визнав, що є певні сигнали можливих домовленостей за спиною України, проте наголосив, що більшість лідерів світу підтримує українську позицію.

Російські війська біля кордонів України

Російські війська біля кордонів України

У Росії 15 та 16 лютого заявили, що підрозділи південного та західного військових округів завершили маневри та переміщають техніку до місць постійної дислокації. На Заході інформацію про відведення військ РФ не підтверджують. 

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ризик нападу Росії на Україну досі зберігається. У відповідь речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у НАТО "проблеми з адекватною оцінкою" ситуації на кордоні РФ і України.

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