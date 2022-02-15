У НАТО поки не побачили відведення військ РФ від кордонів України

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) поки не побачили ознак того, що Росія відводить частину своїх військ від кордонів України. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у вівторок, 15 лютого, на пресконференції перед засіданням міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"З Москви надходять сигнали про те, що дипломатичні зусилля повинні продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму. Але поки ми не побачили жодних ознак деескалації на місці подій", - зазначив Столтенберг.

Коли його перепитали, чи означає це, що заяви міністерства оборони РФ не відповідають дійсності, генсек НАТО відповів: "Поки ми не побачили жодної деескалації на місці подій, не побачили ознак зниження військової присутності Росії біля кордонів України. Але ми продовжимо моніторити та уважно стежити за тим, що Росія робить".

Він пояснив, що у НАТО бачать таку саму ситуацію з попереднього нарощування Росією військ навесні 2021 року. За словами Столтенберга, РФ пересуває війська, але це не є деескалацією, бо хоча певну частину солдатів можуть відводити, військова техніка, перекинута ближче до кордонів України, залишається на місці. А саме доставка техніки потребує багато часу, тоді як солдатів можна висунути вперед набагато швидше, пояснив генсек.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним "продовжити та нарощувати" дипломатичні переговори зі США та НАТО з питань безпеки.