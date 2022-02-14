У РФ назвали відповідь Заходу на "безпекові пропозиції" незадовільною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у доповіді президенту Росії Володимиру Путіну назвав відповідь Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та Європейського Союзу щодо "безпекових пропозицій" незадовільною. Про це повідомляє пресслужба Кремля у понеділок, 14 лютого.

За словами Лаврова, США відхилили три ключові для РФ проблеми - щодо нерозширення НАТО, нерозміщення ударних озброєнь та повернення військової й військово-технічної конфігурації в Європі "на позиції 1997 року". Як зазначив міністр, це "не може задовольнити" Росію.

Лавров повідомив Путіну про підготовку російським МЗС 10-сторінкової відповіді НАТО та ЄС. При цьому він заявив, що Росія домагатиметься "конкретної реакції від кожної країни".

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Лавров: Шанс домовитися є завжди

Глава МЗС РФ вкотре зазначив, що Росія не готова вести "нескінченну розмову" щодо ключових питань безпеки, втім, на його думку, шанс на досягнення домовленостей "є завжди". "Мені здається, наші можливості далеко не вичерпані. Вони, звісно, не повинні тривати нескінченно, але наразі я запропонував би їх продовжувати та нарощувати", - сказав Лавров.

Путін підтримав продовження консультацій з Заходом з цього приводу. Нагадаємо, що серед іншого РФ вимагає від Північноатлантичного альянсу припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати до НАТО Україну. Альянс відкидає ці вимоги та наголошує, що двері НАТО лишаться відчиненими.

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Шойгу: Військові навчання скоро завершаться

Крім того, Путін також зустрівся в понеділок із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та обговорив хід військових навчань Росії на різних напрямках, зокрема в Білорусі та Чорному морі.

Сергій Шойгу та Володимир Путін

Як доповів Шойгу, "частина навчань вже завершується, частина буде завершена найближчим часом".

З 10 до 20 лютого в Білорусі проходять спільні військові навчання з РФ "Союзна рішучість". Для них до Білорусі з Росії були переміщені тисячі солдатів, а також винищувачі Су-35, системи С-400 "Тріумф" та "Панцир-С", бронетехніка та артилерія.

З огляду на ці навчання, які концентрують російських військових поблизу північних кордонів України, а також через суттєве скупчення військ РФ поблизу східних кордонів України та в анексованому Росією Криму, склалась ситуація, яку Київ і Захід оцінюють як підготовку до можливого вторгнення РФ до України.

У Кремлі це відкидають, а міністр оборони Білорусі Віктор Хренін у розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим 14 лютого запевнив у відсутності загроз для Києва з боку Мінська.