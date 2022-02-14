Білорусь запевняє Україну у відсутності загроз

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час телефонної розмови запевнив міністра оборони України Олексія Резнікова у відсутності загроз для Києва з боку Мінська. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони України у понеділок, 14 лютого.

Своєю чергою Резніков наголосив, що загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені.

Зазначається, що розмова відбулася для відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні. "Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів для підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, глава міноборони України поінформував Хреніна про перебіг командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши на їхньому оборонному характері. При цьому з метою зміцнення взаємної довіри сторони домовлилися про візит аташе з питань оборони Білорусі в Україні на заходи навчань "Заметіль-2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Білорусі на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022", зазначила пресслужба українського відомства.

Крім того, міністри домовилися про продовження контактів для розвитку відносин в оборонній сфері "в дусі добросусідства".

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Лукашенко: Напад на Україну не планується

14 лютого правитель Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з українським політиком Олександром Морозом. На цій зустрічі Лукашенко заявив, що до загострення відносин з Україною Білорусь "практично не має жодного відношення". "Ми проводили ясну, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюсь цієї політики. Ми рідні люди, ми сусіди. І все цим сказано. І майбутнє наше має таким чином складатися, як у сусідів", - цитує Лукашенка його пресслужба.

При цьому Лукашенко запевнив, що "напад Росії на Україну не планується". Водночас він звинуватив Захід у бажанні "розв'язати конфлікт чужими руками".

Загроза вторгнення РФ до України

Нагадаємо, з 10 до 20 лютого у Білорусі проводяться російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість". Для них з Росії до Білорусі були переміщені тисячі солдатів, а також винищувачі Су-35, системи ПРО С-400 "Тріумф" та "Панцир-С", бронетехніка та артилерія. Маневри відбуваються на чотирьох білоруських полігонах ("Брестський", "Гозький", "Обуз-Лісновський" та "Осиповицький"), у низці ділянок місцевості, також у них залучено чотири аеродроми - у Барановичах, Лунинці, Ліді та Мачулищах.

З огляду на ці навчання, які концентрують російських військових поблизу північних кордонів України, а також через суттєве скучення військ РФ поблизу східних кордонів України і в анексованому Росією Криму склалась ситуація, яку Київ і Захід оцінюють як підготовку до можливого вторгнення РФ до України.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації застерігають, що воно може статися вже 16 лютого.